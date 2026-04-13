Rusza kampania „Podkarpackie. Dobry kierunek” na antenach Radia ESKA w regionie

Kampania sportowa wpisuje się w długofalową wizję budowania wizerunku regionu jako przestrzeni autentycznej, spokojnej i nieprzesyconej masową turystyką. To odpowiedź na rosnące potrzeby współczesnych odbiorców – zmęczonych tempem życia, nadmiarem bodźców i sztucznością doświadczeń. Podkarpackie w tej narracji staje się nie tylko celem podróży, ale świadomym wyborem stylu życia – bliżej natury, ludzi i prostych przyjemności.

Na antenach regionalnych stacji Radia ESKA emitowanych jest pięć spotów radiowych, które poprzez spójny storytelling prezentują kluczowe obszary turystyki w regionie: przyrodę, kulturę, kulinaria, aktywność oraz enoturystykę. Ich wspólnym mianownikiem jest postać Jana – bohatera symbolizującego współczesnego turystę, który zamiast „zaliczać atrakcje”, zaczyna doświadczać miejsca.

Kreacja kampanii opiera się na języku emocji, ciszy i uważności. Spoty nie epatują intensywnością ani dynamicznym tempem – przeciwnie, operują spokojem, przestrzenią i naturalnym rytmem narracji. To świadomy kontrast wobec przebodźcowanej komunikacji turystycznej, który pozwala odbiorcy zatrzymać się i „wejść” w opowieść.

To kampania, która nie krzyczy, tylko zaprasza. Zamiast przekonywać – pokazuje. Zamiast obiecywać – daje przestrzeń do własnych emocji.

Kampania jest bezpośrednim odzwierciedleniem strategii marki regionu, której fundamentem jest koncepcja „luksusu prostoty”. Podkarpackie prezentowane jest jako miejsce, gdzie codzienność nabiera wyjątkowego znaczenia – gdzie odpoczynek na polanie czy degustacja lokalnej kuchni stają się pełnoprawnym doświadczeniem turystycznym.

Ważnym elementem komunikacji jest także narracja subregionalna. Kampania radiowa stanowi dźwiękowe rozwinięcie tej idei, przekładając ją na krótkie, sugestywne formy audio.

Spoty kampanii

Wersja – Przyrodnicza

Tło: (podkład spokojny, odgłosy natury) Ilość lektorów: 1 – mężczyzna

Jan usiadł na bieszczadzkiej polanie, zamknął oczy i posłuchał natury… już wiedział, że coś się zmieniło.

Mówią, że natura leczy. Uspokaja. Może nie od razu, nie na zawołanie… Twoja dusza wtedy rozkwita, a umysł promienieje.

Nie potrzebujesz planu. Nie potrzebujesz tłumu. Potrzebujesz tylko przestrzeni, żeby być sobą.

Podkarpackie. Dobry kierunek. (jingiel/dźwięk oddzielający) Partnerem jest Województwo Podkarpackie.

Wersja – Kulturowa

Tło: (podkład spokojny, odgłosy natury) Ilość lektorów: 1 – mężczyzna

Kiedy Jan przekroczył próg drewnianej cerkwi w Beskidzie Niskim, zatrzymał się wpół kroku. Nie spodziewał się, że cisza może być tak wymowna. Setki lat zamknięte w deskach, w zapachu kadzidła, w światłach padających przez małe okna.

Czy Jan zakochał się w tej kulturze? Naturalnie. Od pierwszego wejrzenia.

Ty też wyrusz w Podkarpackie i posłuchaj historii, które wciąż żyją w mieszkańcach.

Podkarpackie. Dobry kierunek. (jingiel/dźwięk oddzielający) Partnerem jest Województwo Podkarpackie.

Wersja – Kulinarna

Tło: (podkład spokojny, odgłosy natury) Ilość lektorów: 1 – kobieta

Proziaki?

Z chęcią! Jan wiedział, że muszą być na maślance, tak jak robiła jego babcia. I do tego masło, najlepiej prosto od gospodarza. Mąka, jajka, trochę cierpliwości.

W Podkarpackim smak to nie dodatek. To opowieść.

Opowieść, w której każdy kęs prowadzi Cię nowymi szlakami w objęcia coraz bardziej porywającej przygody!

Daj się porwać prawdziwym smakom turystyki. Podkarpackie. Dobry kierunek. (jingiel/dźwięk oddzielający) Partnerem jest Województwo Podkarpackie.

Wersja – Aktywna

Tło: (podkład spokojny, odgłosy natury) Ilość lektorów: 1 – mężczyzna

Janku? Kiedy ostatni raz ruszyłeś przed siebie bez celu? Bez GPS-u, bez planu, bez punktu obowiązkowego na mapie?

W Podkarpackim możesz tego doświadczyć. Na co więc czekasz?

Wskocz na rower, wyjdź w góry, popłyń kajakiem. Tu przygoda czeka przy każdym drzewie i każdym głazie.

I nagle okazuje się, że najpiękniejsze miejsca są na wyciągnięcie ręki.

Podkarpackie. Dobry kierunek. (jingiel/dźwięk oddzielający) Partnerem jest Województwo Podkarpackie.

Wersja – Enoturystyka

Tło: (podkład spokojny, odgłosy natury) Ilość lektorów: 1 – mężczyzna

Gdy Jan usiadł, popatrzył na zachód słońca – od razu pomyślał: Chcę tu zostać!

W winnicach Podkarpackiego takie chwile zdarzają się codziennie. Przy łyku napoju, który latami dojrzewa, aby zachwycić Cię smakiem!

A Ty? Kiedy ostatni raz zatrzymałeś się na dłużej niż na chwilę? Stań się Enoturystą! Lub Turystką!

Marzysz, by z każdym łykiem odkrywać sekrety Podkarpackiego? Odkrywaj!

Podkarpackie. Dobry kierunek. (jingiel/dźwięk oddzielający) Partnerem jest Województwo Podkarpackie.

Kampania radiowa jest częścią szerszego ekosystemu działań promocyjnych regionu, obejmującego komunikację digitalową, social media oraz współpracę z partnerami branży turystycznej. Jej rolą jest budowanie emocjonalnego pierwszego kontaktu z marką – subtelnego, ale zapadającego w pamięć.

„Podkarpackie. Dobry kierunek” to dziś nie tylko hasło – to spójna opowieść o miejscu, które nie musi niczego udowadniać. Wystarczy, że jest.