Międzynarodowy Obóz Integracyjny nad Balatonem miał bogaty program

Uczestnicy przygotowali prezentacje, w których pokazali swoje rodzinne miasta, szkoły, tradycje oraz lokalne inicjatywy. W planie znalazły się także warsztaty rękodzieła, konkursy i zajęcia sportowe, dzięki którym młodzież mogła spędzać czas aktywnie i poznawać się w różnych sytuacjach.

Nie zabrakło też czasu na wypoczynek. Obóz obejmował plażowanie, wieczorny rejs po jeziorze Balaton i spływ kajakowy w okolicach wyspy Kányavári. Uczestnicy odwiedzili również park przygód w Balatonboglár.

Wycieczka do Tihany i Balatonfüred była ważnym punktem pobytu

Jednym z istotnych elementów programu była wycieczka do Tihany i Balatonfüred. Podczas tego wyjazdu młodzież poznawała walory turystyczne i historię regionu, w tym zabytkowe opactwo w Tihany.

Tygodniowy pobyt nad Balatonem był dla młodzieży z Jarosławia okazją do zdobycia doświadczeń oraz wiedzy o kulturze i tradycji innych krajów. Równocześnie stał się czasem budowania międzynarodowych relacji, integracji i przełamywania barier językowych.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI