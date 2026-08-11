Młodzież z Jarosławia na obozie nad Balatonem. Rejs, kajaki i nowe relacje

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-11 12:41

Młodzież z Jarosławia wzięła udział w Międzynarodowym Obozie Integracyjnym nad Balatonem. W programie znalazły się prezentacje rodzinnych miast, warsztaty, zajęcia sportowe i wycieczki. Tygodniowy wyjazd stał się też okazją do budowania relacji i przełamywania barier językowych.

Żaglówki na jeziorze Balaton w słoneczny dzień. O wyjeździe młodzieży z Jarosławia przeczytasz na Eska Rzeszów.
Autor: KRiPPS_medien/ Pixabay.com

Międzynarodowy Obóz Integracyjny nad Balatonem miał bogaty program

Uczestnicy przygotowali prezentacje, w których pokazali swoje rodzinne miasta, szkoły, tradycje oraz lokalne inicjatywy. W planie znalazły się także warsztaty rękodzieła, konkursy i zajęcia sportowe, dzięki którym młodzież mogła spędzać czas aktywnie i poznawać się w różnych sytuacjach.

Nie zabrakło też czasu na wypoczynek. Obóz obejmował plażowanie, wieczorny rejs po jeziorze Balaton i spływ kajakowy w okolicach wyspy Kányavári. Uczestnicy odwiedzili również park przygód w Balatonboglár.

Wycieczka do Tihany i Balatonfüred była ważnym punktem pobytu

Jednym z istotnych elementów programu była wycieczka do Tihany i Balatonfüred. Podczas tego wyjazdu młodzież poznawała walory turystyczne i historię regionu, w tym zabytkowe opactwo w Tihany.

Tygodniowy pobyt nad Balatonem był dla młodzieży z Jarosławia okazją do zdobycia doświadczeń oraz wiedzy o kulturze i tradycji innych krajów. Równocześnie stał się czasem budowania międzynarodowych relacji, integracji i przełamywania barier językowych.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI

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