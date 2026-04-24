Mieszkańcy Jasła w wyjątkowy sposób uczcili pamięć Łukasza Litewki. Zamiast zniczy wybrali pomoc

Wzruszający gest po śmierci Łukasza Litewki

Nagła śmierć Łukasza Litewki poruszyła ludzi w całej Polsce. W wielu miejscach pojawiły się kwiaty i znicze, jednak mieszkańcy Jasła postanowili uczcić jego pamięć w inny sposób. Zamiast tradycyjnych symboli żałoby wybrali konkretne działanie. Takie, które najlepiej oddaje wartości, jakie były mu bliskie za życia.

W Parku Miejskim w Jaśle zorganizowano oddolną akcję pomocy dla zwierząt. Między godziną 17 a 20 mieszkańcy przynosili karmę, chcąc w ten sposób symbolicznie pożegnać człowieka, który przez lata angażował się w pomoc najbardziej potrzebującym. Skala przedsięwzięcia przerosła oczekiwania. Zebrano ogromne ilości darów dla czworonogów.

"Dziękujemy za Twoje serce". Organizatorzy akcji w Jaśle w hołdzie dla Łukasza Litewki

Pomysłodawcami tego przedsięwzięcia byli miejscowi aktywiści, na co dzień walczący o prawa zwierząt. W komunikacie zapraszającym na zbiórkę zaznaczyli, że najwspanialszą formą hołdu dla Łukasza Litewki będzie po prostu dobry uczynek: "Dziękujemy za Twoje serce, nigdy nie zapomnimy" - dodali.

Łukasz Litewka oprócz aktywności na arenie politycznej słynął w głównej mierze z oddania sprawom społecznym. To właśnie jego aktywność na rzecz zwierząt i na polu charytatywnym zaskarbiła mu największy szacunek. Prowadzony przez polityka projekt TeamLitewka inicjował wiele zbiórek w sieci: na ratowanie zdrowia najmłodszych, wsparcie dla rodzin w kryzysie oraz pomoc dla przytulisk.

Pamięć o Łukaszu Litewce nie zgaśnie

Choć nic nie jest w stanie cofnąć tragedii i przywrócić życia Łukaszowi Litewce, już dziś widać, jak wielu ludzi zainspirował do działania. Wydarzenia takie jak akcja w Jaśle pokazują, że jego zaangażowanie nie poszło na marne, a idee, które promował, nadal żyją w innych.