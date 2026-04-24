Mieszkańcy Jasła w wyjątkowy sposób uczcili pamięć Łukasza Litewki. Zamiast zniczy wybrali pomoc

Zuzanna Sekuła
2026-04-24 22:11

Mieszkańcy Jasła na Podkarpaciu udowodnili, że choć Łukasz Litewka odszedł, idee, które promował, wciąż są żywe w ludziach, których zachęcał do niesienia bezinteresownej pomocy. „Dziś w godzinach 17–20 w Parku Miejskim w Jaśle odbyła się spontaniczna akcja. Udało się zebrać aż tonę karmy dla zwierząt. To nasz sposób, by oddać hołd Łukaszowi Litewce - przekazał Czytelnik.

Po śmierci Łukasza Litewki zamiast zniczy przynieśli coś, czego nikt się nie spodziewał. Wzruszający gest mieszkańców
Galeria zdjęć 13

Wzruszający gest po śmierci Łukasza Litewki

Nagła śmierć Łukasza Litewki poruszyła ludzi w całej Polsce. W wielu miejscach pojawiły się kwiaty i znicze, jednak mieszkańcy Jasła postanowili uczcić jego pamięć w inny sposób. Zamiast tradycyjnych symboli żałoby wybrali konkretne działanie. Takie, które najlepiej oddaje wartości, jakie były mu bliskie za życia.

W Parku Miejskim w Jaśle zorganizowano oddolną akcję pomocy dla zwierząt. Między godziną 17 a 20 mieszkańcy przynosili karmę, chcąc w ten sposób symbolicznie pożegnać człowieka, który przez lata angażował się w pomoc najbardziej potrzebującym. Skala przedsięwzięcia przerosła oczekiwania. Zebrano ogromne ilości darów dla czworonogów.

"Dziękujemy za Twoje serce". Organizatorzy akcji w Jaśle w hołdzie dla Łukasza Litewki

Pomysłodawcami tego przedsięwzięcia byli miejscowi aktywiści, na co dzień walczący o prawa zwierząt. W komunikacie zapraszającym na zbiórkę zaznaczyli, że najwspanialszą formą hołdu dla Łukasza Litewki będzie po prostu dobry uczynek: "Dziękujemy za Twoje serce, nigdy nie zapomnimy" - dodali.

Łukasz Litewka oprócz aktywności na arenie politycznej słynął w głównej mierze z oddania sprawom społecznym. To właśnie jego aktywność na rzecz zwierząt i na polu charytatywnym zaskarbiła mu największy szacunek. Prowadzony przez polityka projekt TeamLitewka inicjował wiele zbiórek w sieci: na ratowanie zdrowia najmłodszych, wsparcie dla rodzin w kryzysie oraz pomoc dla przytulisk.

Pamięć o Łukaszu Litewce nie zgaśnie

Choć nic nie jest w stanie cofnąć tragedii i przywrócić życia Łukaszowi Litewce, już dziś widać, jak wielu ludzi zainspirował do działania. Wydarzenia takie jak akcja w Jaśle pokazują, że jego zaangażowanie nie poszło na marne, a idee, które promował, nadal żyją w innych.

