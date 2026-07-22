Mielec w żałobie po śmierci 45-letniego radnego. Ciało znaleziono w Jeziorze Solińskim

Tragiczne doniesienia o śmierci Łukasza Przybyło uderzyły w społeczność Mielca. Samorządowiec i działacz społeczny zmarł, mając 45 lat. Informację o jego odejściu podały oficjalne kanały komunikacyjne władz Mielca, zamieszczając obszerny komunikat, w którym podziękowano mu za wieloletnie zaangażowanie w sprawy miasta i jego mieszkańców.

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Łukasza Przybyło, Radnego Rady Miejskiej w Mielcu. Zapamiętamy Go jako człowieka oddanego sprawom miasta i jego mieszkańców, zaangażowanego w wiele inicjatyw oraz aktywnie uczestniczącego w życiu Mielca. Swoją pracą, życzliwością i otwartością potrafił być blisko ludzi, zawsze gotowy do rozmowy, wsparcia i działania na rzecz innych. Jego odejście jest bolesną stratą dla Rodziny, Bliskich, Przyjaciół oraz wszystkich, którzy mieli okazję współpracować z Nim i korzystać z Jego doświadczenia. Rodzinie i Najbliższym składamy szczere wyrazy współczucia i słowa otuchy w tych trudnych chwilach. Cześć Jego pamięci - można przeczytać.

Radnego ze łzami w oczach wspominają również jego współpracownicy z organizacji Teraz Mielec. Działacze stowarzyszenia pożegnali swojego byłego kolegę w pełnym emocji oświadczeniu.

Są ludzie o których się wydaje, że będą zawsze. Bo zawsze byli - obok, gotowi pomóc, wesprzeć, po prostu być. Odszedł człowiek o wielkim sercu – życzliwy, pełen empatii i zawsze gotowy nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Był oddanym społecznikiem i wiernym przyjacielem. Trudno pogodzić się z tym, że nie będzie już z nami. Pozostawił po sobie nie tylko wspomnienia, ale przede wszystkim dobro, które czynił każdego dnia, oraz ludzi, którym pomógł i których inspirował swoją postawą. Dziękujemy Ci za każdą wspólną rozmowę, zaangażowanie, wsparcie i przyjaźń. Takich ludzi po prostu się nie zapomina – czytamy.

Dramat na zaporze w Solinie. Ciało 45-letniego radnego wyłowiono z jeziora

Dramatyczne zdarzenie miało miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek (20 na 21 lipca) nad Jeziorem Solińskim. Około godziny 3 nad ranem służby ratunkowe dostały zgłoszenie o mężczyźnie, który skoczył z tamy do wody. Natychmiast rozpoczęła się wielka akcja poszukiwawcza, w której wzięli udział funkcjonariusze policji, strażacy oraz członkowie Bieszczadzkiego WOPR. Finał operacji okazał się jednak tragiczny.

Po kilkunastu godzinach akcji, około godziny 12.30, z głębokości ponad 50 metrów, policjanci przy użyciu specjalistycznego drona wydobyli ciało 45-letniego mieszkańca powiatu mieleckiego – informowała policja.

Mieszkańcy Mielca wstrząśnięci odejściem Łukasza Przybyło

Nagła śmierć Łukasza Przybyło to cios dla całego Mielca. Zmarłego 45-latka opłakują dziesiątki mieszkańców, którzy w mediach społecznościowych dzielą się swoimi wspomnieniami na temat radnego.

„Serdeczny, zawsze pomocny, skromny człowiek. Szkoda że tacy Wielcy ludzie odchodzą. Wyrazy współczucia dla rodziny” – to tylko jeden z licznych komentarzy w sieci.

Kolejna osoba napisała: „Niesamowity człowiek. Niech odpoczywa w Niebie”.

„Myślał o tym jak czują się inni… służył, chronił i pomagał, pamiętał o wszystkich… wszyscy zapomnieli o nim a na końcu on sam o sobie” – brzmi inny bardzo poruszający wpis.

Oto gdzie otrzymasz wsparcie w trudnych chwilach

Osoby zmagające się z problemami o naturze psychicznej, które doświadczają załamania lub myślą o odebraniu sobie życia, muszą jak najszybciej skontaktować się z wykwalifikowanymi specjalistami. Warto zwrócić się do psychologów, którzy chętnie i profesjonalnie wspierają w najcięższych sytuacjach życiowych.

116 111 - darmowy, całodobowy telefon zaufania dla najmłodszych.

800 12 12 12 - bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Dziecka. Linia czynna całą dobę dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

116 123 - bezpłatny, dostępny o każdej porze telefon zaufania dla pełnoletnich.

800 120 002 - infolinia „Niebieska Linia” dedykowana ofiarom przemocy domowej (czynna całą dobę).

22 594 91 00 - linia antydepresyjna działająca w ramach Forum Przeciw Depresji (czynna w środy i czwartki, od godz. 17.00 do 19.00).

800 120 289 - wsparcie dla osób uzależnionych oraz ich bliskich (działa w dni robocze od godz. 9.00 do 17.00).

600 100 260 - numer interwencyjny na wypadek zaginięć dzieci, czynny 24/7.

Ponadto, o każdej porze dnia i nocy można skorzystać z chatu na stronie brpd.gov.pl.