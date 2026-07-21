Te zamki na Podkarpaciu wyglądają jak z bajki. Sztuczna inteligencja wskazała perełki

Szukając pomysłu na weekendowy wypad lub dłuższą wyprawę, warto uwzględnić na swojej trasie wizytę w zabytkowych rezydencjach. Tego typu obiekty zazwyczaj ukryte są w malowniczych parkach, co stanowi doskonałą propozycję zarówno dla pasjonatów dawnych dziejów i architektury, jak i miłośników aktywnego wypoczynku na łonie natury.

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