Te zamki na Podkarpaciu wyglądają jak z bajki. Sztuczna inteligencja wskazała perełki

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-07-21 15:04

Planując urlop lub krótki wyjazd, warto zwrócić uwagę na polskie zabytki. W województwie podkarpackim kryje się kilka niezwykłych twierdz, które przypominają scenerie z filmów fantasy, a wciąż pozostają mało znane. Prezentujemy wyjątkowe zestawienie przygotowane przez sztuczną inteligencję.

Szukając pomysłu na weekendowy wypad lub dłuższą wyprawę, warto uwzględnić na swojej trasie wizytę w zabytkowych rezydencjach. Tego typu obiekty zazwyczaj ukryte są w malowniczych parkach, co stanowi doskonałą propozycję zarówno dla pasjonatów dawnych dziejów i architektury, jak i miłośników aktywnego wypoczynku na łonie natury.

Sprawdziliśmy, które budowle w województwie podkarpackim rekomenduje sztuczna inteligencja. Poniżej przedstawiamy pięć najbardziej zjawiskowych lokalizacji w tym regionie!

Zamek w Krasiczynie
Galeria zdjęć 5