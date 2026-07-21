Mężczyzna skoczył z zapory w Solinie. Znaleziono jego ciało

Dramat na Jeziorze Solińskim. Mężczyzna skoczył z zapory

Bieszczadzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe poinformowało o tragicznym incydencie na Jeziorze Solińskim. W nocy z poniedziałku na wtorek lokalne służby otrzymały dramatyczne zgłoszenie dotyczące mężczyzny. Z informacji wynikało, że skoczył z korony tamtejszej zapory do wody. Ratownicy dowiedzieli się o tym wezwaniu o godzinie 3:35 w nocy, wprost od lokalnych policjantów.

Zaraz po przyjęciu zgłoszenia ruszyła szeroko zakrojona akcja ratunkowo-poszukiwawcza. W działaniach wzięły udział dwie jednostki WOPR stacjonujące w regionie. Na miejscu pracowali także wezwani mundurowi oraz straż pożarna, przeszukując teren przy jeziorze.

Służby biorące udział w akcji poszukiwawczej zlokalizowały miejsce, w którym najpewniej znajdował się zaginiony, wykorzystując do tego celu sonar.

Niestety we wtorek (21 lipca) w godzinach popołudniowych przekazano tragiczną informację. Po wydobyciu zwłok z jeziora przed godziną 13:00, zakończono prowadzoną akcję. Policja będzie teraz szczegółowo badać okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

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Kryzys psychiczny. Gdzie można znaleźć pomoc?

Osoby zmagające się z trudnościami życiowymi, doświadczające załamania nerwowego lub myśli o odebraniu sobie życia, powinny niezwłocznie poszukać wsparcia u wykwalifikowanych ekspertów. Warto skonsultować się z dyżurującymi psychologami, którzy z pełnym zaangażowaniem oferują profesjonalną pomoc w krytycznych sytuacjach

116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całodobowo

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, także dla rodziców i nauczycieli w sprawie problemów dzieci, czynny całodobowo

116 123 - telefon zaufania dla osób dorosłych, czynny całodobowo

800 120 002 - Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” , czynny całodobowo

22 594 91 00 - antydepresyjny telefon zaufania Forum Przeciw Depresji, czynny od środy do czwartku w godzinach od 17 do 19

800 120 289 - infolinia dla osób uzależnionych i ich rodzin, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17

600 100 260 - telefon interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci, czynny całodobowo

dostępny jest również czat online czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu - https://brpd.gov.pl/

W momentach, gdy dochodzi do nagłego i bezpośredniego narażenia zdrowia lub życia, niezbędne jest natychmiastowe wybranie bezpłatnego numeru alarmowego 112.