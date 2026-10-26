Miecio zginął potrącony przez karetkę. Tata 3-latka opublikował wymowny wpis

Do niewyobrażalnego dramatu doszło w poniedziałek, 19 października, w przedszkolu samorządowym w miejscowości Jedlicze. Tego dnia w placówce odbywały się zajęcia z pierwszej pomocy połączone z prezentacją sprzętu ratunkowego. Zaledwie 3-letni chłopiec został potrącony przez ambulans, który brał udział w pokazie. Dziecko natychmiast trafiło do placówki medycznej w Rzeszowie, gdzie specjaliści desperacko ratowali jego życie. Niestety, obrażenia chłopczyka były zbyt poważne. Miecio zmarł w szpitalu.

Po tej ogromnej tragedii rodzice zmarłego podjęli poruszającą decyzję. Narządy małego Miecia zostały oddane do transplantacji, aby ratować życie innych maluchów. Oznacza to, że serce chłopca będzie nadal będzie biło.

- Mieciu .... Chcemy Ci powiedzieć, że Wszyscy jesteśmy z Ciebie dumni ... Odszedłeś od Nas i od razu stałeś się Bohaterem Swoimi małymi rączkami już robisz cuda ... Tym cudem będzie uratowanie innych dzieci....

Wzruszający wpis taty chłopca z Jedlicza

Ojciec zmarłego Miecia opublikował w internecie przejmujący materiał. Mężczyzna udostępnił znaną piosenkę „Tears in Heaven”, której autorem jest Eric Clapton. Artysta skomponował ten utwór po tragicznej śmierci własnego syna. Tekst utworu niesie za sobą ogromny ładunek emocjonalny. Ten klasyk muzyczny to niezwykle głęboki wyraz bólu po stracie dziecka.

Śledztwo po wypadku z udziałem karetki

Tragiczny incydent na terenie przedszkola znajduje się obecnie pod lupą prokuratury. Organy ścigania starają się ustalić dokładny przebieg zdarzeń i przyczyny śmiertelnego potrącenia przedszkolaka. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Radio ESKA, funkcjonariusze przesłuchali już osobę, która kierowała ambulansem. Zeznania w tej sprawie złożyły również dwie opiekunki, które były pbecne podczas wydarzenia.