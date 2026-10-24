3-letni Miecio zginął pod kołami karetki. Rodzice podjęli niezwykłą decyzję. „Jego serduszko będzie biło w innym ciele”

W poniedziałek, 19 października, w placówce przedszkolnej zlokalizowanej w Jedliczu doszło do dramatycznego incydentu. Zorganizowano tam zajęcia edukacyjne dotyczące zasad pierwszej pomocy, mające pokazać dzieciom specyfikę pracy ratowników medycznych, jednak nikt z obecnych nie przewidział tak tragicznego finału.

W trakcie prezentacji trzyletni chłopczyk wpadł pod koła uczestniczącego w spotkaniu ambulansu. Maluch odniósł niezwykle rozległe obrażenia i natychmiast przewieziono go do rzeszowskiego szpitala, ale mimo heroicznych wysiłków personelu medycznego dziecko zmarło.

Jak przekazało Radio ESKA, po tym dramacie najbliżsi Miecia stanęli przed niezwykle trudnym wyborem, ostatecznie decydując się na przekazanie narządów syna, aby wesprzeć leczenie innych, bardzo chorych pacjentów.

Poruszający wpis matki 3-letniego Miecia z Jedlicza

W mediach społecznościowych pojawił się rozdzierający serce komunikat matki trzylatka, która poinformowała opinię publiczną o tej wyjątkowo trudnej decyzji całej rodziny. Najbliżsi chcą, aby śmierć ich ukochanego dziecka nabrała głębszego sensu poprzez realną pomoc innym.

„Mieciu .... Chcemy Ci powiedzieć, że Wszyscy jesteśmy z Ciebie dumni ... Odszedłeś od Nas i od razu stałeś się Bohaterem Swoimi małymi rączkami już robisz cuda ... Tym cudem będzie uratowanie innych dzieci....” – napisała mama chłopca.

Z relacji matki wynika, że zabieg przekazania organów chłopca zaplanowano na piątek na godzinę 16. Oznacza to, że dzięki bezinteresownej postawie rodziców inne potrzebujące maluchy zyskają cenną szansę na wyzdrowienie.

„Jego serduszko będzie biło w innym ciele jego cząstka będzie podróżowała po całym świecie uratujesz nie jedno a kilka istnień. Pamiętaj jesteś WYJĄTKOWY. Dziękujemy Ci za to” – napisała pogrążona w żałobie kobieta.

Ten piękny akt altruizmu zrodził się w momencie absolutnego rozbicia i niewyobrażalnego żalu po stracie synka. Świadomość uratowania cudzego życia stała się dla tych pogrążonych w żałobie rodziców istotnym elementem bolesnego pożegnania z malutkim Mieciem.

Prokuratura weryfikuje okoliczności wypadku karetki na Podkarpaciu

Od razu po tragicznym zdarzeniu odpowiednie służby prokuratorskie wszczęły oficjalne dochodzenie w sprawie śmiertelnego potrącenia przedszkolaka. Radio ESKA poinformowało na swojej antenie, że funkcjonariusze zdążyli już przesłuchać kierującego ambulansem oraz dwie kobiety pełniące funkcję opiekunek na pokazie.

Wszyscy wymienieni zostali początkowo zatrzymani do dyspozycji śledczych, ale po złożeniu niezbędnych zeznań pozwolono im opuścić policyjne budynki i na obecnym etapie nie sformułowano wobec nich absolutnie żadnych zarzutów.

Odpowiednie organy intensywnie pracują nad szczegółową rekonstrukcją dramatycznych wydarzeń z przedszkola, aby bezsprzecznie ustalić wszystkie fakty bezpośrednio prowadzące do przedwczesnej śmierci małego mieszkańca Podkarpacia.