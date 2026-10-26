Miał spełnić marzenie o lataniu w liniach lotniczych. Teraz 27-letni Filip walczy z białaczką. Przyjaciele ruszyli z pomocą

Od marzeń o lataniu do walki z białaczką

Filip Kaniewski pochodzi z Ciechocinka, ale ostatnie sześć lat jego życia było związanych z Rzeszowem. Studiował lotnictwo i kosmonautykę na Politechnice Rzeszowskiej. Jego największą pasją jest latanie. W styczniu pomyślnie przeszedł rekrutację na stanowisko pierwszego oficera w znanych liniach lotniczych. Był o krok od spełnienia zawodowego marzenia.

Wszystko zmieniło się na początku października. Zaczęło się od infekcji przypominającej przeziębienie. Za namową mamy Filip poszedł do lekarza. W niespełna dwa dni trafił na oddział hematologii, gdzie usłyszał diagnozę: ostra białaczka limfoblastyczna typu T.

- Do ostatniej chwili miałem nadzieję, że to pomyłka, że wyniki poprzednich badań były błędne i za chwilę wrócę do domu. Kiedy wieczorem usłyszałem diagnozę, byłem w szoku - opisuje Filip na stronie Fundacji DKMS.

Dziś Filip przebywa w szpitalu i przechodzi chemioterapię.

„Jedna z najbardziej aktywnych osób, jakie znam”

Filip to nie tylko pilot. Przez blisko sześć lat działał w studenckim zespole PRz Racing, który konstruuje bolidy wyścigowe. Pasjonuje się też filmowaniem, podróżami i sportem. Startował w triathlonach, ukończył półmaraton.

- Filip był takim moim mentorem. Kiedy dołączałem do zespołu, był liderem marketingu i zawsze mogłem do niego przyjść, kiedy miałem jakiś problem - wspomina Mateusz Paź z PRz Racing.

Jak podkreślają przyjaciele, diagnoza była dla wszystkich ogromnym szokiem.

- Obserwuje się taką aktywną, wysportowaną osobę, a tu nagle okazuje się, że pada taka diagnoza. To pokazuje, że choroba nie wybiera i każdego z nas może spotkać - mówi Mateusz.

Przyjaciele Filipa organizują akcje DKMS w Rzeszowie

Gdy członkowie PRz Racing dowiedzieli się o chorobie kolegi, postanowili działać. We współpracy z Fundacją DKMS organizują akcje rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Chcą wykorzystać również swoją największą pasję - bolidy wyścigowe.

„Będziemy z czerwonym namiotem DKMS, ale też z bolidem. Zawsze będzie można do nas podejść, wsiąść do bolidu i w międzyczasie zrobić wymaz” - zapowiadają studenci.

Gdzie i kiedy będzie można się zarejestrować?

29 października mecz Asseco Resovii w hali Podpromie.

mecz Asseco Resovii w hali Podpromie. 7 listopada otwarcie Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki w Rzeszowie, od około godz. 19:00.

otwarcie Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki w Rzeszowie, od około godz. 19:00. 10 listopada rejestracja uczestników Biegu Niepodległości na Podpromiu.

rejestracja uczestników Biegu Niepodległości na Podpromiu. 11 listopada Bieg Niepodległości na rzeszowskim Rynku.

Sama rejestracja jest bezpłatna i trwa zaledwie kilka minut. Polega m.in. na pobraniu wymazu z wewnętrznej strony policzka. Osoby, które nie mogą pojawić się na wydarzeniach, mogą zamówić darmowy pakiet rejestracyjny na stronie Fundacji DKMS.

Sam Filip apeluje o rejestrację w bazie potencjalnych dawców:

„Wierzę, że dobro wraca do nas ze zdwojoną siłą. Dlatego proszę Cię – jeśli możesz, zarejestruj się jako potencjalny Dawca szpiku w bazie Fundacji DKMS.”

Rejestracja może dać szansę na życie Filipowi lub innemu pacjentowi czekającemu na swojego genetycznego bliźniaka.