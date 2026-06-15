Martwy noworodek i zatrzymania w rodzinie 15-latki. Są nowe ustalenia prokuratury

Sprawa wyszła na jaw w czwartek, 11 czerwca, około godziny 16. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Krośnie zostali powiadomieni o 15-letniej dziewczynie, która trafiła na oddział ginekologiczny krośnieńskiego szpitala.

Jak ustalono, jeszcze przed przyjęciem do placówki nastolatka mogła urodzić dziecko. W związku z tym policjanci wraz ze specjalistami laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie rozpoczęli czynności na posesji, na której mieszka 15-latka. Działania prowadzone były pod nadzorem prokuratora.

Przełom nastąpił następnego dnia. W piątek, 12 czerwca, na terenie posesji ujawniono zwłoki noworodka.

Decyzją prokuratora ciało dziecka zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Sekcja zwłok ma zostać przeprowadzona 16 czerwca w Instytucie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

13 czerwca Prokuratura Rejonowa w Krośnie wszczęła śledztwo w tej sprawie. Postępowanie prowadzone jest w kierunku zabójstwa z art. 148 § 1 Kodeksu karnego. Dwa dni później, 15 czerwca, śledztwo zostało przejęte przez Prokuraturę Okręgową w Krośnie - przekazała Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Krośnie dr hab. Marta Kolendowska-Matejczuk.

W związku ze sprawą zatrzymano trzy osoby z najbliższego otoczenia 15-latki. Po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych wszyscy zostali jednak zwolnieni. Jak podkreśla prokuratura, na obecnym etapie nikomu nie przedstawiono zarzutów i nikt nie pozostaje zatrzymany.

Śledczy nadal ustalają przebieg oraz dokładne okoliczności zdarzenia. Z uwagi na dobro prowadzonego postępowania prokuratura nie udziela obecnie dodatkowych informacji.