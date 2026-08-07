36-latka weszła do wody i zaczęła tonąć. Alkomat wykazał 5 promili

W upalną środę, 5 sierpnia, krótko po godzinie 14:00, funkcjonariusze z posterunku w Cieszanowie zostali wezwani na teren lokalnego kąpieliska. Zgłoszenie dotyczyło tonącej osoby, którą w porę ewakuował ratownik wodny. Kobieta znajdowała się pod silnym wpływem alkoholu i ignorowała wszelkie polecenia ratowników, przez co stwarzała realne niebezpieczeństwo zarówno dla samej siebie, jak i pozostałych osób spędzających czas nad wodą.

Szybko wyszło na jaw, że 36-letnia mieszkanka gminy Cieszanów była w stanie skrajnego upojenia. Badania wykazały w jej organizmie ponad 5 promili.

Na miejscu policjanci zastali 36-letnią mieszkankę gminy Cieszanów, która znajdowała się pod wyraźnym wpływem alkoholu. Kobieta miała problem z logiczną wypowiedzią, była pobudzona. Obecny na miejscu Zespół Ratownictwa Medycznego podjął decyzję o hospitalizacji kobiety. Badanie alkomatem wykazało u niej ponad 5 promili alkoholu – przekazuje podkarpacka policja w komunikacie.

Jakie będą dalsze losy nieodpowiedzialnej plażowiczki? Za zignorowanie regulaminu obiektu oraz zakłócanie porządku w stanie nietrzeźwości 36-latce grozi teraz dotkliwa kara finansowa. Sprawa ostatecznie trafi na wokandę, gdzie sąd oceni jej ryzykowne zachowanie.

Incydent na kąpielisku w Cieszanowie. Policja przypomina o bezpieczeństwie

Mundurowi po raz kolejny apelują do osób spędzających czas nad wodą, podkreślając, jak kluczowe jest bezwzględne podporządkowywanie się instrukcjom wydawanym przez ratowników strzegących akwenów.

Pamiętajmy, że na strzeżonych kąpieliskach za bezpieczeństwo odpowiadają ratownicy wodni. Wypoczywający mają obowiązek zapoznać się z regulaminem oraz go przestrzegać: kąpmy się wyłącznie w miejscach strzeżonych przez ratowników,

nigdy nie wchodźmy do wody po spożyciu alkoholu, nawet niewielka ilość obniża refleks i zdolność oceny sytuacji,

dzieci powinny być cały czas pod opieką dorosłych, również w miejscach płytkich i pozornie bezpiecznych,

korzystając z łodzi, kajaków czy rowerów wodnych, zakładajmy kamizelki asekuracyjne,

zwracajmy uwagę na znaki ostrzegawcze, flagi i komunikaty ratowników.