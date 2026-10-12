Brutalne groźby i podpalenia za 500 zł. Trzy osoby trafiły do aresztu

Dramat rozegrał się na terenie gminy Łańcut. We wrześniu agresorzy stwierdzili, że pokrzywdzony ukradł im 500 złotych, co zapoczątkowało serię groźnych incydentów.

- Chcąc wymusić zwrot tych pieniędzy, zaczęli stosować wobec niego przemoc fizyczną, zadając mu uderzenia. W kolejnych dniach sprawcy eskalowali agresję – jeden z nich kierował groźby popełnienia przestępstwa pod adresem osoby najbliższej dla pokrzywdzonego - informuje prokurator Krzysztof Ciechanowski rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

To jednak nie koniec ich działań. Z ustaleń śledczych wynika, że 1 października 2026 roku podejrzani pojawili się na terenie posesji pokrzywdzonego, gdzie zdemolowali ule i wzniecili pożar.

- Podejrzani udali się na posesję zamieszkiwaną przez pokrzywdzonego, gdzie zniszczyli ule oraz wybili szyby w budynku gospodarczym. Następnie podpalili drzwi tego obiektu. Ponieważ budynek gospodarczy bezpośrednio przylegał do domu mieszkalnego, mężczyźni sprowadzili bezpośrednie niebezpieczeństwo pożaru zagrażającego życiu i zdrowiu mieszkańców. Katastrofy udało się uniknąć wyłącznie dzięki natychmiastowej reakcji domowników, którzy stłumili ogień – mówi prokurator Ciechanowski.

Straty wynikające z ich działań wyceniono na blisko 19 500 zł.

To jednak nie powstrzymało 36-letniego Maksymiliana C., który w nocy z 3 na 4 października 2026 roku miał podłożyć ogień pod kolejny budynek gospodarczy, przylegający do domu jednorodzinnego.

- Wewnątrz budynku mieszkalnego przebywało w tym czasie kilka osób, w tym była żona podejrzanego. Ogień zaczął się dynamicznie rozprzestrzeniać, stwarzając realne zagrożenie dla życia domowników. Jedna z osób w porę zauważyła niebezpieczeństwo i zaalarmowała służby ratunkowe

Tym razem szkody oszacowano na około 100 000 zł.

Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty: wymuszenie zwrotu wierzytelności przy użyciu przemocy lub groźby, zniszczenie mienia, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w postaci pożaru oraz zniszczenie mienia. Maksymilian C. usłyszał dodatkowo zarzut sprowadzenia katastrofy w postaci pożaru zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach oraz zniszczenie mienia.

Mężczyźni tylko częściowo przyznali się do winy. Z informacji prokuratury wynika, że podczas przesłuchań każdy z nich starał się umniejszyć swoją rolę w przestępstwach.

Okazuje się, że zatrzymani mają już na swoim koncie konflikty z prawem. Zebrane dowody pozwoliły na oskarżenie jednego z nich o działanie w warunkach recydywy.

Podejrzani spędzą najbliższe trzy miesiące w areszcie, a prowadzone w tej sprawie śledztwo wciąż się rozwija.