Internauta zapytał o zachowanie babci. Ksiądz z TikToka nie miał złudzeń. "Babcia ma grzech"

Ksiądz Sebastian Picur odniósł się do pytania o babcię, która topiła małe koty, co wywołało spore emocje.

Popularny kapłan nie miał wątpliwości i wskazał, że kobieta dopuściła się grzechu .

. Dowiedz się, jakie kary grożą za znęcanie się nad zwierzętami i dlaczego jest to przestępstwo.

Ksiądz Sebastian Picur to postać dobrze znana użytkownikom TikToka, gdzie chętnie podejmuje nawet najtrudniejsze kwestie. Na swoim profilu regularnie wchodzi w interakcje z widzami, wyjaśniając zawiłości wiary i nauczania Kościoła w przystępny sposób. Jego poczucie humoru i bezpośredni styl sprawiają, że cieszy się szczególną popularnością wśród młodych ludzi.

„Czy jeśli moja babcia utopiła małe kotki, to ma grzech?”

Jeden z obserwatorów postanowił zapytać duchownego o postawę swojej babci:

Ksiądz Sebastian Picur zareagował błyskawicznie i jednoznacznie:

TAK, babcia ma grzech. Lepiej kotkom poszukać nowy dom lub oddać do schroniska

Warto pamiętać, że uśmiercanie zwierząt domowych jest w naszym kraju surowo zabronione na mocy Ustawy o ochronie zwierząt. Zgodnie z przepisami, osoba winna zabicia zwierzęcia musi liczyć się z karą do 3 lat więzienia. Identyczne konsekwencje czekają tych, którzy dopuszczają się znęcania. Co więcej, w przypadku udowodnienia działania ze szczególnym okrucieństwem, sankcja rośnie i wynosi od 3 miesięcy do nawet 5 lat pozbawienia wolności.