Internauta zapytał o zachowanie babci. Ksiądz z TikToka nie miał złudzeń. "Babcia ma grzech"

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-10-12 10:00

Ksiądz Sebastian Picur, popularny w mediach społecznościowych duchowny, nie unika trudnych pytań od swoich widzów. Tym razem odpowiedział jednemu z użytkowników na kontrowersyjne pytanie dotyczące zachowania jego babci wobec zwierząt.

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Autor: Pexels.com
  • Ksiądz Sebastian Picur odniósł się do pytania o babcię, która topiła małe koty, co wywołało spore emocje.
  • Popularny kapłan nie miał wątpliwości i wskazał, że kobieta dopuściła się grzechu.
  • Dowiedz się, jakie kary grożą za znęcanie się nad zwierzętami i dlaczego jest to przestępstwo.

Ksiądz Sebastian Picur to postać dobrze znana użytkownikom TikToka, gdzie chętnie podejmuje nawet najtrudniejsze kwestie. Na swoim profilu regularnie wchodzi w interakcje z widzami, wyjaśniając zawiłości wiary i nauczania Kościoła w przystępny sposób. Jego poczucie humoru i bezpośredni styl sprawiają, że cieszy się szczególną popularnością wśród młodych ludzi.

Jeden z obserwatorów postanowił zapytać duchownego o postawę swojej babci:
„Czy jeśli moja babcia utopiła małe kotki, to ma grzech?”

Ksiądz Sebastian Picur zareagował błyskawicznie i jednoznacznie:

TAK, babcia ma grzech. Lepiej kotkom poszukać nowy dom lub oddać do schroniska

Warto pamiętać, że uśmiercanie zwierząt domowych jest w naszym kraju surowo zabronione na mocy Ustawy o ochronie zwierząt. Zgodnie z przepisami, osoba winna zabicia zwierzęcia musi liczyć się z karą do 3 lat więzienia. Identyczne konsekwencje czekają tych, którzy dopuszczają się znęcania. Co więcej, w przypadku udowodnienia działania ze szczególnym okrucieństwem, sankcja rośnie i wynosi od 3 miesięcy do nawet 5 lat pozbawienia wolności.

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