Straszne morderstwo 84-latki. Sławomir D. zgwałcił i okradł Krystynę

- W nocy z 14 na 15 maja 2023 roku w podkarpackim Hyżnem Sławomir D. dokonał brutalnego zabójstwa oraz gwałtu na 84-letniej Krystynie, a następnie przywłaszczył sobie 300 złotych z jej domu.
- Na ciele zamordowanej seniorki doliczono się minimum 53 obrażeń, 15 maja bliscy natrafili na jej zwłoki.
- Rzeszowski Sąd Okręgowy wymierzył sprawcy karę 25 lat więzienia.
- Strony złożyły odwołania od tego rozstrzygnięcia, przy czym obrona wnosi o skrócenie kary do 8 lat z uwagi na ograniczoną poczytalność oskarżonego. Ostateczny werdykt w sądzie apelacyjnym ma zostać ogłoszony 12 października 2026 roku.
Koszmar rozegrał się w połowie maja 2023 roku na terenie wsi Hyżne. Napastnik wtargnął do miejsca zamieszkania starszej kobiety, gdzie dopuścił się gwałtu, a następnie pozbawił ją życia. Jak przekazywał na sali rozpraw prokurator Arkadiusz Jarosz, napastnik „zadał co najmniej 53 urazy w różne części ciała”. Śledczy doszli do wyjątkowo mrocznych wniosków, a same szczegóły zbrodni wciąż przerażają.
Po dokonaniu morderstwa mężczyzna przeszukał dom seniorki, zabierając stamtąd drobne przedmioty oraz gotówkę wynoszącą zaledwie 300 złotych. Ofiara na co dzień funkcjonowała sama, a jej martwe ciało zostało odnalezione przez krewnych, którzy wspierali ją w codziennych obowiązkach. Makabrycznego odkrycia dokonano o poranku 15 maja, w okolicach godziny 10.00.
Sławomir S., który zamieszkiwał w domu swoich rodziców w Hyżnem, nie posiadał stałego zatrudnienia. Mężczyzna zmagał się z nałogiem, co potwierdziła prokuratura w specjalnym komunikacie, wskazując, że „był osobą nadużywającą alkoholu, prowadzącą nieustabilizowany tryb życia. W/w nigdzie nie pracował, utrzymywał się ze zbieractwa złomu i drobnych kradzieży, zwłaszcza do pustostanów czy opuszczonych domów mieszkalnych.”
Zapadł wyrok w sprawie mordercy 84-letniej Krystyny z Hyżnego
Rzeszowski Sąd Okręgowy zdecydował o posłaniu mordercy na 25 lat do więzienia. Odwołania od tej decyzji wpłynęły zarówno ze strony miejscowej Prokuratury Okręgowej, jak i adwokata skazanego. Obrońca sprawcy wnioskuje o obniżenie kary do 8 lat więzienia, argumentując to częściową niepoczytalnością swojego klienta w momencie ataku, co znajduje odzwierciedlenie w jednej z ekspertyz sporządzonych przez specjalistów. Posiedzenie sądu odwoławczego zaplanowano na 28 września. Jak poinformowała Ewa Preneta-Ambicka, pełniąca funkcję rzeczniczki prasowej Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie: „Na rozprawie w dniu 28 września 2026 roku Sąd postanowił na podstawie art. 411 § 1 k.p.k. z uwagi na zawiłość sprawy odroczyć wydanie wyroku do dnia 12 października 2026 r.”