Straszne morderstwo 84-latki. Sławomir D. zgwałcił i okradł Krystynę

W nocy z 14 na 15 maja 2023 roku w podkarpackim Hyżnem Sławomir D. dokonał brutalnego zabójstwa oraz gwałtu na 84-letniej Krystynie, a następnie przywłaszczył sobie 300 złotych z jej domu.

Na ciele zamordowanej seniorki doliczono się minimum 53 obrażeń, 15 maja bliscy natrafili na jej zwłoki.

Rzeszowski Sąd Okręgowy wymierzył sprawcy karę 25 lat więzienia.

Strony złożyły odwołania od tego rozstrzygnięcia, przy czym obrona wnosi o skrócenie kary do 8 lat z uwagi na ograniczoną poczytalność oskarżonego. Ostateczny werdykt w sądzie apelacyjnym ma zostać ogłoszony 12 października 2026 roku.

Koszmar rozegrał się w połowie maja 2023 roku na terenie wsi Hyżne. Napastnik wtargnął do miejsca zamieszkania starszej kobiety, gdzie dopuścił się gwałtu, a następnie pozbawił ją życia. Jak przekazywał na sali rozpraw prokurator Arkadiusz Jarosz, napastnik „zadał co najmniej 53 urazy w różne części ciała”. Śledczy doszli do wyjątkowo mrocznych wniosków, a same szczegóły zbrodni wciąż przerażają.

Po dokonaniu morderstwa mężczyzna przeszukał dom seniorki, zabierając stamtąd drobne przedmioty oraz gotówkę wynoszącą zaledwie 300 złotych. Ofiara na co dzień funkcjonowała sama, a jej martwe ciało zostało odnalezione przez krewnych, którzy wspierali ją w codziennych obowiązkach. Makabrycznego odkrycia dokonano o poranku 15 maja, w okolicach godziny 10.00.

Sławomir S., który zamieszkiwał w domu swoich rodziców w Hyżnem, nie posiadał stałego zatrudnienia. Mężczyzna zmagał się z nałogiem, co potwierdziła prokuratura w specjalnym komunikacie, wskazując, że „był osobą nadużywającą alkoholu, prowadzącą nieustabilizowany tryb życia. W/w nigdzie nie pracował, utrzymywał się ze zbieractwa złomu i drobnych kradzieży, zwłaszcza do pustostanów czy opuszczonych domów mieszkalnych.”

Zapadł wyrok w sprawie mordercy 84-letniej Krystyny z Hyżnego

Rzeszowski Sąd Okręgowy zdecydował o posłaniu mordercy na 25 lat do więzienia. Odwołania od tej decyzji wpłynęły zarówno ze strony miejscowej Prokuratury Okręgowej, jak i adwokata skazanego. Obrońca sprawcy wnioskuje o obniżenie kary do 8 lat więzienia, argumentując to częściową niepoczytalnością swojego klienta w momencie ataku, co znajduje odzwierciedlenie w jednej z ekspertyz sporządzonych przez specjalistów. Posiedzenie sądu odwoławczego zaplanowano na 28 września. Jak poinformowała Ewa Preneta-Ambicka, pełniąca funkcję rzeczniczki prasowej Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie: „Na rozprawie w dniu 28 września 2026 roku Sąd postanowił na podstawie art. 411 § 1 k.p.k. z uwagi na zawiłość sprawy odroczyć wydanie wyroku do dnia 12 października 2026 r.”