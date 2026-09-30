Pilny alert RCB na wschodzie Polski. Lotnictwo poderwane, zamknięto lotniska

W środę, 30 września, państwowe służby zdecydowały się na uruchomienie systemu wczesnego ostrzegania dla wschodniej części kraju. Wiadomości tekstowe od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotarły do wszystkich użytkowników sieci komórkowych przebywających na obszarze województw podkarpackiego i lubelskiego. W wysłanej wiadomości znajdowała się następująca treść: „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" – brzmiał rozesłany SMS.

Na Lubelszczyźnie ostrzeżenie objęło miasta na prawach powiatu takie jak Lublin, Chełm, Zamość i Biała Podlaska, a także obszar powiatów: puławskiego, opolskiego, lubelskiego, kraśnickiego, janowskiego, włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, łukowskiego, bialskiego, ryckiego, radzyńskiego, parczewskiego oraz lubartowskiego.

Z kolei na terenie województwa podkarpackiego telefony zawibrowały w Rzeszowie, Przemyślu, Krośnie i Tarnobrzegu. Ostrzegawczy komunikat odebrali również mieszkańcy wszystkich tamtejszych powiatów: tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, niżańskiego, leżajskiego, kolbuszowskiego, mieleckiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, łańcuckiego, przeworskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego, sanockiego, leskiego, krośnieńskiego i bieszczadzkiego.

Wojsko Polskie na bieżąco reaguje na sytuację za wschodnią granicą, co potwierdzono w oficjalnym stanowisku.

- Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości - czytamy w komunikacie na platformie X – poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W związku z prowadzonymi działaniami władze cywilnych portów lotniczych podjęły natychmiastowe kroki, skutkujące tymczasowym wstrzymaniem wszelkich startów i lądowań na lotniskach w Lublinie oraz Rzeszowie.