Lekarz z Krosna bohaterem dramatu w Krakowie. Ratował postrzelonego policjanta

W sobotę, 7 listopada, krakowski Rynek Główny stał się miejscem niewyobrażalnej tragedii. Uzbrojony napastnik otworzył ogień do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Wśród poszkodowanych znaleźli się również policjanci, którzy interweniowali podczas ataku.

W samym środku dramatycznych wydarzeń znalazł się chirurg pochodzący z Krosna, dr Mateusz Wierdak. Lekarz był w pobliżu miejsca ataku i ruszył na pomoc jednemu z postrzelonych funkcjonariuszy. Jego działania mogły mieć kluczowe znaczenie dla życia rannego policjanta.

O postawie lekarza mówiła w poniedziałek, 9 listopada, w rozmowie z reporterem Radia ESKA wojewoda podkarpacka. Jak podkreśliła, pomoc udzielona bezpośrednio po strzelaninie mogła zdecydować o dalszych losach funkcjonariusza.

– Na tym etapie nie kontaktowaliśmy się z lekarzem, który udzielił pierwszej pomocy. Wszystko na to wskazuje, że to była pomoc, która zdecydowała o tym, że stan zdrowia policjanta jest taki, jaki jest, bo nadal jest ciężki – przekazała Radiu ESKA wojewoda.

Tak wyglądało zatrzymanie zamachowca w Krakowie:

10

Wojewoda zapowiada wyróżnienie dla lekarza z Krosna. „Zaproszę pana doktora do siebie”

Bohaterska postawa chirurga nie pozostanie niezauważona. Wojewoda podkarpacka zapowiedziała, że zamierza osobiście podziękować lekarzowi za jego odwagę i zaangażowanie w ratowanie życia.

– Za jakiś czas skontaktujemy się z lekarzem. Ja zaproszę tutaj pana doktora do siebie i też o jakiejś formie wyróżnienia pomyślimy – zadeklarowała.

Wojewoda wyraziła również nadzieję, że obaj funkcjonariusze poszkodowani podczas interwencji wrócą do zdrowia. – Mamy wszyscy nadzieję, modlimy się o to, żeby ci dwaj funkcjonariusze przeżyli, żeby wszystko było w porządku – mówiła.

Według informacji przekazanych w poniedziałek rano przez wojewodę małopolskiego stan jednego z rannych policjantów nadal był ciężki, natomiast stan pozostałych 14 hospitalizowanych osób określano jako stabilny.

„Gdyby nie policjanci, ofiar byłoby więcej”. Wojewoda o tragedii w Krakowie

Podczas rozmowy z Radiem ESKA wojewoda podkarpacka odniosła się również do samego zamachu. Nie kryła emocji, składając kondolencje rodzinom ofiar i dziękując funkcjonariuszom, którzy stanęli naprzeciw uzbrojonego napastnika.

– Przede wszystkim łączę się w bólu z mieszkańcami Krakowa, ale również, a może przede wszystkim, z rodzinami osób, których już nie ma wśród nas. Wszystkim osobom, które przebywają w szpitalu, życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Ta tragedia nigdy nie powinna się wydarzyć, ale niestety się wydarzyła – powiedziała.

Szczególne słowa uznania skierowała do policjantów, którzy podjęli interwencję.

– Ogromne podziękowania i wyrazy ogromnego uznania kieruję do funkcjonariuszy policji, którzy bardzo szybko zareagowali, a dwóch policjantów z narażeniem życia zatrzymało napastnika, bo jeżeli tak by się nie stało, to tych ofiar prawdopodobnie byłoby zdecydowanie więcej – zaznaczyła.

Po zamachu w Krakowie więcej policjantów na Podkarpaciu

Tragedia w stolicy Małopolski spowodowała również zwiększenie środków bezpieczeństwa na Podkarpaciu. Wojewoda potwierdziła, że na ulicach pojawiło się więcej funkcjonariuszy, szczególnie w miejscach, w których gromadzą się mieszkańcy.

– W sobotę wieczorem byłam na rynku i było bardzo dużo policjantów pilnujących porządku, bo obawialiśmy się, żeby przykładem Krakowa nie wydarzyło się coś w Rzeszowie – wyjaśniła.

Dodatkowe zabezpieczenia mają obowiązywać także podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada. Jak zapowiedziała wojewoda, wszędzie tam, gdzie spodziewane są większe zgromadzenia ludzi, obecność policji będzie zwiększona.