Kwitnie roślina o woni zepsutego mięsa. Unikalny botaniczny ewenement przy polskim zamku

Egzotycznie prezentująca się roślina, o dość nietypowej reputacji, dotarła do Polski z południa kontynentu i skrywa w sobie mrożącą krew w żyłach tajemnicę. Zachwyca nie tylko wyglądem, ale przede wszystkim niezwykłą strategią przetrwania, opartą na wabieniu owadów. Smocza lilia to fascynujący gatunek, lecz także potencjalnie ryzykowny dla ludzi i zwierząt, przez co obsługa zamkowych terenów zaleca ostrożność. Tegoroczny, bogaty zakwit sprawia, że wizyta w Łańcucie jest bardzo atrakcyjna, jednak zaleca się podziwianie jej wyłącznie z odpowiedniego dystansu, bez dotykania.

Dobre warunki atmosferyczne i pomyślne przezimowanie pozwoliły rzadkim kwiatom egzotycznym na przetrwanie chłodów w wyśmienitej formie.

Smocza lilia: Kwiat, który więzi owady i wabi zapachem zgniłego mięsa

Miano drakunkulusa zwyczajnego zostało nadane w pełni świadomie. Polska i łacińska nazwa odnoszą się do kształtu smoka bądź węża, znakomicie oddając jego lekko niepokojącą sylwetkę. Zasadniczy sekret polega na niespotykanej strategii zapewnienia sobie przetrwania. W celu zapylenia smocza lilia korzysta z dość kontrowersyjnej, wręcz odstręczającej metody. Wydziela bardzo silny zapach, który jednoznacznie przypomina aromat psującego się mięsa. Ów zapach, najbardziej zauważalny w pierwszym dniu kwitnienia, przyciąga owady.

Zdezorientowane insekty po zbliżeniu się do kwiatu zostają w nim uwięzione. Wnętrze smoczej lilii zamienia się dla nich w tymczasowy areszt, w którym spędzają całą noc. O świcie, gdy owady zostaną odpowiednio pokryte pyłkiem, roślina wypuszcza je na zewnątrz, by przeniosły pyłek dalej. To drastyczna, lecz wysoce efektywna strategia, dzięki której drakunkulus zwyczajny stanowi jedno z najciekawszych zjawisk w parkach łańcuckiego zamku.

Trzeba uważać!

Mimo swojego fascynującego charakteru smocza lilia ma również groźne oblicze. Według pracowników łańcuckich ogrodów w roślinie znajduje się indol, dzięki czemu jest trująca dla kręgowców, a nawet potrafi odstraszać niektóre gryzonie. Bezpośredni kontakt skóry z korzeniami może doprowadzić do silnych podrażnień. Odwiedzający są proszeni o zachowanie czujności i o powstrzymanie się przed dotykaniem tych rzadkich, niebezpiecznych okazów.