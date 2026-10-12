Kupił zdrapkę za 30 zł na Podkarpaciu. Wygrał oszałamiającą kwotę

Gracz z Przemyśla zainwestował zaledwie 30 zł w zdrapkę Giga Linie i wzbogacił się o 740 tys. zł.

Triumfujący los został kupiony w poniedziałek, 12 października, w jednej z kolektur na ulicy Lelewela w Przemyślu.

Wygrana w Giga Linie Lotto. Skromne 30 zł zamieniło się w 740 tysięcy

Czasem jeden drobny zakup potrafi całkowicie odmienić sytuację finansową. Taki przypadek miał miejsce w województwie podkarpackim, gdzie szczęście przyniosła zdrapka Giga Linie. Gracz zdecydował się przeznaczyć na nią 30 zł, a nagrodą okazała się główna pula w wysokości 740 000 zł.

Dla większości ludzi 30 zł to niewielki wydatek, jednak tym razem zaowocował on potężnym zastrzykiem gotówki, otwierającym nowe horyzonty: od spełnienia długo skrywanych marzeń, aż po solidne zasilenie domowej kasy.

Należy jednak mieć na uwadze, że tego typu przypadki to rzadkość. Uczestnictwo w grach hazardowych niesie ze sobą ryzyko, a samo nabycie kuponu wcale nie oznacza gwarancji sukcesu.

Punkt, w którym szczęśliwa zdrapka została sprzedana, jest zlokalizowany przy ulicy Lelewela w Przemyślu. To dokładnie w tym miejscu, w poniedziałek 12 października, sprzedano los wart 740 tysięcy złotych. Jeden prosty zakup sprawił, że ten dzień zapadnie zwycięzcy w pamięć na długo.

Zdrapka Giga Linie trafiła na rynek w puli 4 000 000 kuponów. Aktualna suma przeznaczona na wygrane opiewa na 69 130 060 złotych. Jak dokładnie grać w tę zdrapkę? Instrukcja dostępna jest na oficjalnym portalu lotto.pl.

- Zdrap pole "TWOJE SYMBOLE" i każdy z 38 symboli zdrap w LINIACH z przypisaną WYGRANĄ. Skompletowanie wszystkich symboli w jednej LINII oznacza wygraną przypisaną do tej LINII. Zdrap pola BONUS 1 i BONUS 2. Znajdź kwotę i wygraj tę kwotę. WYGRANE SUMUJĄ SIĘ - informuje Totalizator Sportowy.

Sonda Czy próbujesz szczęścia w zdrapkach? Tak, regularnie. Tak, ale to czasami. Rzadko. Nie kupuję zdrapek.