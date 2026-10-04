Ksiądz zaatakowany w jarosławskim opactwie. Nowe wieści o zdrowiu jednego z duchownych

Ksiądz Marek Pieńkowski nie potrzebuje już wsparcia respiratora i nawiązuje pierwsze kontakty słowne z otoczeniem.

Poszkodowany w ataku kapłan przyjął sakrament Komunii Świętej pod postacią Krwi Pańskiej.

Stan psychiczny podejrzanego Ihora M. cały czas wyklucza przeprowadzenie jakichkolwiek oficjalnych czynności śledczych przez organy ścigania.

Stan zdrowia księdza Marka Pieńkowskiego uległ poprawie

W niedzielę 4 października przedstawiciele Jarosławskiego Opactwa podzielili się nowymi informacjami dotyczącymi sytuacji medycznej księdza Marka Pieńkowskiego. Za wyraźną zgodą pacjenta przekazano do opinii publicznej, że duchowny odzyskał zdolność samodzielnego oddychania i nie musi już korzystać z respiratora. Z poszkodowanym udaje się nawiązać kontakt, a on sam porozumiewa się przy użyciu krótkich wypowiedzi. Otrzymał również sakrament Komunii pod postacią Krwi Pańskiej. Ranny dziękuje za wszelkie dotychczasowe modlitwy, jednocześnie prosząc o dalsze wsparcie duchowe w procesie powrotu do zdrowia.

50

Za zgodą ks. Marka Pieńkowskiego przekazujemy informację, że dziś został odłączony od respiratora, zaczął się komunikować za pomocą krótkich zdań i przyjął komunię świętą pod postacią Krwi Pańskiej. Ks. Marek dziękuje wszystkim, którzy wspierają go modlitwą. Prosi o dalszą pamięć duchową przed Bogiem.

33

Atak na księży w opactwie w Jarosławiu

Ksiądz Marek Pieńkowski był jedną z pięciu osób zaatakowanych 24 września na terenie jarosławskiego opactwa. W wyniku odniesionych ran zmarł ks. Stanisław Zbojnowicz. Cztery pozostałe osoby zostały ciężko ranne. Wśród nich są ks. Marek Pieńkowski, ks. Adrian Mantykiewicz oraz Krzysztof G. i Ewa S. Dwie najciężej ranne osoby nadal przebywają w szpitalu.

Badania psychiatryczne Ihora M.

W ubiegłym tygodniu prokuratura otrzymała nową opinię psychiatrów dotyczącą Ihora M., podejrzanego o atak w jarosławskim opactwie. Biegli stwierdzili, że mężczyzna nadal ma objawy psychotyczne. Ma problemy z logicznym myśleniem i w sposób urojeniowy odbiera rzeczywistość. Zdaniem lekarzy Ihor M. nadal wymaga leczenia psychiatrycznego. W porównaniu ze stanem z 24 i 25 września widać niewielką i niestabilną poprawę. Mężczyzna nie jest już tak wrogo nastawiony. Jego stan wciąż jednak nie pozwala na przeprowadzenie z nim czynności procesowych.

Prokuratura zapowiada kolejne badanie. Powołanych zostanie dwóch psychiatrów, którzy ponownie sprawdzą, czy Ihor M. może zostać przesłuchany i czy można mu przedstawić zarzuty. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów zostało już wydane, ale na razie nie można ich oficjalnie ogłosić podejrzanemu.

31-letni obywatel Ukrainy jest podejrzany o zabójstwo, usiłowanie zabójstwa oraz spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. Grozi mu dożywotnie więzienie.