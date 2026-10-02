Ksiądz usłyszał poważne zarzuty. Prokuratura ujawnia szokujące zachowanie

Duchowny zatrzymany. Usłyszał zarzuty

Karol H., pełniący posługę wikariusza w jednej z miejscowości na terenie powiatu rzeszowskiego, trafił do aresztu. Duchowny, który na co dzień pracował również jako katecheta w szkole, został oskarżony o stalking wobec chłopca, który nie ukończył 18 lat. Śledczy potwierdzili, że zebrane dowody wskazują na niezwykle uciążliwe zachowanie mężczyzny, polegające na ciągłym kontakcie i śledzeniu ofiary w mediach społecznościowych w okresie od stycznia ubiegłego roku do lata tego roku.

Prowadzone jest postępowanie przeciwko Karolowi H., jednemu z wikariuszy pracujących na terenie powiatu rzeszowskiego. Mężczyzna usłyszał zarzut uporczywego nękania pokrzywdzonego w okresie od stycznia 2025 roku do 18 sierpnia 2026 roku. Według zgromadzonego materiału dowodowego jego działania miały charakter długotrwały i systematyczny, a ich skutkiem było wzbudzenie u pokrzywdzonego uzasadnionego poczucia zagrożenia, poczucia udręczenia oraz istotne naruszenie jego prywatności - powiedział cytowany przez "Nowiny" prokurator Krzysztof Ciechanowski z Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Ksiądz miał nie tylko wysyłać wiadomości, ale także fotografował i nagrywał nastolatka z ukrycia. Zdobyte w ten sposób materiały rozsyłał następnie do samej ofiary oraz jej znajomych. Na tym jednak działania Karola H. się nie kończyły – miał on dopuszczać się szantażu, grożąc ujawnieniem intymnych szczegółów z prywatnego życia chłopca i rozsiewając zniesławiające go informacje.

Ksiądz Karol H. w areszcie. Grozi mu więzienie

Ze względu na wagę zarzutów i obawę o bezpieczeństwo poszkodowanego, sąd przychylił się do wniosku rzeszowskich śledczych. Wobec oskarżonego zastosowano izolacyjny środek zapobiegawczy. Karol H. spędzi w tymczasowym areszcie najbliższe dwa miesiące. Za zarzucane mu przestępstwo uporczywego nękania kodeks karny przewiduje surową karę od sześciu miesięcy nawet do ośmiu lat za kratami.