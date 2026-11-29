Ksiądz Marek Pieńkowski po dwóch miesiącach leczenia i rehabilitacji znów przebywa w Jarosławskim Opactwie i wyraził wdzięczność za wsparcie okazane po napaści nożownika.

Do zdarzenia doszło 24 września 2026 roku na terenie Opactwa Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu, gdzie 31-latek zaatakował pięć osób – trzech duchownych oraz dwoje świeckich.

Po ataku zmarli ksiądz Stanisław Zbojnowicz oraz 51-letni Krzysztof G., przy czym w przypadku tego drugiego śledczy badają, czy zgon miał związek z odniesionymi wówczas ranami.

Ksiądz Marek Pieńkowski wrócił do Jarosławskiego Opactwa. Duchowny zabrał głos

Pod koniec września na terenie Opactwa Sióstr Benedyktynek przy ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu na Podkarpaciu napastnik uzbrojony w nóż zaatakował bezbronnych ludzi. W gronie poszkodowanych znalazł się między innymi ksiądz Marek Pieńkowski, który z ciężkimi obrażeniami ciała trafił pod opiekę lekarzy.

Duchowny przeszedł dwumiesięczne leczenie oraz rehabilitację, po których mógł wrócić do domu. W sobotę, 28 listopada, ksiądz Marek Pieńkowski zamieścił wpis w mediach społecznościowych i potwierdził w nim, że dzień wcześniej z powrotem pojawił się w Jarosławskim Opactwie.

„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wczoraj wróciłem do Jarosławskiego Opactwa. Pielęgnuję wdzięczność dla wszystkich, którzy przeżywali z nami ten czas od 24 września. Niech Wam Bóg błogosławi” – napisał kapłan.

Miejscowi parafianie z radością przyjęli powrót duszpasterza, a wspólnoty skupione wokół opactwa nadal troszczą się o jego pełne wyzdrowienie. Z ogłoszeń parafialnych na pierwszą niedzielę Adwentu wynika, że wierni zamówili msze święte w intencji zdrowia księdza Marka, zaplanowane w godzinach porannych przez cały grudzień.

„Wspólnoty, które gromadzą się przy Opactwie ofiarowały o zdrowie ks. Marka intencje mszy świętych, które będą odprawiane przez cały grudzień w Przemyślu w porannych godzinach” – podano w ogłoszeniach.

Atak nożownika w Jarosławiu. Śledczy badają śmierć Krzysztofa G.

Do napaści na terenie klasztornym doszło 24 września 2026 roku, kiedy 31-letni mężczyzna z niebezpiecznym narzędziem zaatakował napotkane osoby. Rannych zostało łącznie pięć osób, w tym trzech księży i dwoje cywilów. Napastnik zaatakował księdza Stanisława Zbojnowicza, księdza Marka Pieńkowskiego, księdza Adriana Mantykiewicza oraz Krzysztofa G. i Ewę S.

Dla części poszkodowanych odniesione rany okazały się śmiertelne i lekarzom nie udało się uratować życia księdza Stanisława Zbojnowicza. Wkrótce potem pojawiła się informacja o zgonie 51-letniego Krzysztofa G., który zmarł w domu po wcześniejszym wypisaniu ze szpitala. Sprawę badają śledczy, a prokuratura zleciła przeprowadzenie sekcji zwłok 51-latka, by jednoznacznie wyjaśnić, czy jego nagła śmierć wiązała się bezpośrednio z obrażeniami odniesionymi podczas wrześniowego ataku w Jarosławiu.

Marsz milczenia w Jarosławiu po ataku na księdza

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