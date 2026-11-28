W piątek, 27 listopada 2026 roku, około godziny 20.03 w Tylawie w powiecie krośnieńskim auto osobowe spadło z mostu i dachowało w rzece Jasiołce.

W wypadku ucierpiały dwie osoby, przy czym jedna z nich straciła przytomność.

Jednego z poszkodowanych strażacy musieli ewakuować z rozbitego auta.

Wypadek w Tylawie na drodze wojewódzkiej numer 897. Auto wpadło do rzeki Jasiołki

Zgłoszenie o wypadku w miejscowości Tylawa w powiecie krośnieńskim wpłynęło do służb ratunkowych w piątkowy wieczór, 27 listopada 2026 roku, o godzinie 20.03. Na drodze wojewódzkiej numer 897, na odcinku prowadzącym w stronę Jaślisk, samochód osobowy z nieustalonych dotąd przyczyn stracił przyczepność i zjechał z jezdni. Pojazd uderzył w bariery, po czym spadł z mostu i dachował w rzece Jasiołce.

Poważnie rozbite auto zatrzymało się na dachu w korycie rzeki, a w jego wnętrzu został uwięziony ranny człowiek. Na ratunek niezwłocznie wysłano liczne służby, w tym straż pożarną, policję oraz zespoły ratownictwa medycznego.

Dwie osoby trafiły pod opiekę ratowników

Samochodem podróżowały dwie osoby. Jedna z nich znajdowała się już poza rozbitym autem, natomiast druga pozostawała uwięziona w środku. Według relacji portalu Jasło 112 poszkodowany znajdujący się we wraku był nieprzytomny. Strażacy przystąpili do natychmiastowej ewakuacji z pojazdu leżącego w wodzie, po czym obaj poszkodowani trafili pod opiekę zespołów ratownictwa medycznego z SPPR Krosno.

„W dniu 27.11.2026r. o godz. 20.03 zostaliśmy zadysponowani do wypadku samochodowego w miejscowości Tylawa kierunek Jaśliska droga wojewódzka 897, gdzie samochód osobowy spadł z mostu do rzeki Jasiołka. Do działań wyjechały 2 zastępy z naszej jednostki” – relacjonują strażacy z Tylawy.

Podczas akcji ratunkowej i wyciągania rozbitego samochodu z koryta rzeki Jasiołki ruch na drodze wojewódzkiej numer 897 w Tylawie był całkowicie zablokowany.

9

Sonda Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej? Wprowadzić więcej akcji edukacyjnych, by kierowcy wykazali więcej empatii dla innych na drogach W tej sprawie nic więcej nie można już zrobić - to kwestia naszej mentalności, która prowadzi do łamania przepisów drogowych Jeszcze bardziej zaostrzyć kary Wyłożyć więcej pieniędzy na drogowe inwestycje