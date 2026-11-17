Do kradzieży doszło na terenie Jarosławia w środę po godzinie 23.00. Tamtejsi funkcjonariusze policji odebrali zawiadomienie dotyczące kradzieży ponad 47 tysięcy złotych w gotówce oraz płynów do e-papierosów.

Śledczy dokładnie sprawdzili zapis z kamer monitoringu, które zarejestrowały cały przebieg zajścia. Nagranie pokazało młodego chłopaka w bluzie z kapturem, który ukrył się w toalecie dla osób z niepełnosprawnościami. Kończące swoją zmianę pracownice zamknęły obiekt, nie mając pojęcia, że wewnątrz wciąż znajduje się obca osoba.

Sprawca, wykorzystując ich nieobecność, dostał się do pomieszczenia, w którym przechowywana była gotówka. Przeszukiwał szafki i szuflady i znalazł pieniądze. Banknoty włożył do foliowego worka, wziął je ze sobą i wyszedł z pomieszczenia. Ze sklepu zabrał jeszcze liquidy do e-papierosów – przekazuje policja.

Mundurowi błyskawicznie zidentyfikowali mężczyznę widocznego na filmie. Ustalili, że za kradzieżą stoi 18-letni mieszkaniec Jarosławia.

Poszukiwany wpadł w ręce służb w piątek na terenie dworca PKP w Rzeszowie. W momencie ujęcia policjanci znaleźli przy nim około 11 tysięcy złotych, a w podróży towarzyszyło mu dwoje nieletnich znajomych.

Mieszkaniec Jarosławia został zatrzymany i trafił do policyjnej izby zatrzymań. Usłyszał zarzut kradzieży. W trakcie przesłuchania przyznał się do popełnienia czynu. Wyjaśnił, że część skradzionych pieniędzy wydał m.in. na ubrania, posiłki w restauracjach, na zegarek, bransoletkę, laptop oraz hulajnogę. Funkcjonariusze zabezpieczyli rzeczy, na które wcześniej 18-latek wydał skradzione pieniądze – informuje podkarpacka policja.

Teraz sprawą młodego mężczyzny zajmie się sąd. Za popełnione przestępstwo 18-latkowi grozi wyrok do 5 lat więzienia.