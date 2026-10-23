Koszmarny finał cofania na podwórku. Matka potrąciła własnego 5-letniego synka

Dramat podczas cofania w Głogowie Małopolskim

Do dramatycznego zdarzenia doszło w piątek, 23 października nad ranem, około godziny 6.30, na terenie jednej z prywatnych posesji w Głogowie Małopolskim w powiecie rzeszowskim. Z ustaleń policjantów wynika, że kobieta wykonywała manewr cofania, a za samochodem znalazł się jej 5-letni syn.

Jak przekazała dziennikowi „Fakt” młodsza aspirant Gabriela Ślońska-Płonka z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, ze wstępnych informacji wynika, że matka najprawdopodobniej nie dostrzegła dziecka stojącego za pojazdem. W wyniku potrącenia chłopczyk odniósł niezwykle poważne obrażenia i musiał zostać pilnie przewieziony do placówki medycznej.

Walka o życie 5-latka w szpitalu

Służby ratunkowe zostały błyskawicznie wezwane na miejsce wypadku. Jak donosiły lokalne media, akcja reanimacyjna chłopca rozpoczęła się jeszcze na terenie posesji. Po jej przeprowadzeniu pięciolatek w bardzo ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala.

Niestety, zaledwie kilka godzin później nadeszły najgorsze z możliwych wiadomości. Pomimo ogromnych starań personelu medycznego, życia 5-latka nie udało się uratować. Przedstawiciele rzeszowskiej komendy potwierdzili tragiczny finał tego zdarzenia.

Matka była trzeźwa. Trwa śledztwo

Z informacji przekazanych przez policję wynika, że kobieta prowadząca samochód była całkowicie trzeźwa.

Zgodnie ze standardową procedurą w zdarzeniach ze skutkiem śmiertelnym, pobrano od niej także krew do badań toksykologicznych na obecność innych substancji zabronionych.

Od samego rana na miejscu tragedii pracowali specjaliści z grupy wypadkowej, którzy zajęli się zabezpieczaniem śladów oraz próbą odtworzenia dokładnego przebiegu zdarzenia. Sprawa jest obecnie badana pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie.

Śledczy będą skrupulatnie analizować wszystkie okoliczności, które doprowadziły do tego koszmarnego wypadku. Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie prok. Krzysztof Ciechanowski, postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka.

- Dziecko w stanie krytycznym zostało natychmiast przetransportowane do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej. Niestety, pomimo natychmiastowo podjętej akcji ratunkowej i intensywnych wysiłków zespołu medycznego, obrażenia wielonarządowe okazały się śmiertelne – poinformował prok. Ciechanowski.

Dodał, że na miejscu służby przeprowadziły, pod bezpośrednim nadzorem prokuratora, szczegółowe oględziny terenu i samochodu uczestniczącego w wypadku. Auto zostało zabezpieczone do dalszych badań przez biegłego z zakresu techniki samochodowej, aby ocenić stan techniczny auta.

- Z uwagi na stan psychiczny, w jakim znajduje się kobieta, przeprowadzenie z nią czynności przesłuchania na okoliczność przebiegu wypadku było dotychczas niemożliwe - poinformował..

Kolejna tragedia na Podkarpaciu

Jest to już kolejna tak dramatyczna sytuacja w tym regionie w ostatnich dniach. Warto przypomnieć, że zaledwie kilka dni wcześniej trzyletni chłopiec został potrącony przez ambulans podczas pokazu zorganizowanego w przedszkolu w Jedliczu. Niestety lekarze przegrali walkę o życie dziecka.

W związku z tymi wydarzeniami, policjanci gorąco apelują do wszystkich kierowców o zachowanie maksymalnej ostrożności w trakcie wykonywania jakichkolwiek manewrów na parkingach, podjazdach czy prywatnych posesjach. Funkcjonariusze przypominają, że małe dzieci mogą bardzo łatwo znaleźć się w tak zwanym martwym polu pojazdu, pozostając całkowicie niewidocznymi dla kierowcy.