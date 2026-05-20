Klientce "zniknęło" salami z pizzy. Mistrzowska odpowiedź pizzerii!

Nieuczciwa klientka w Capital Pizza Rzeszów

Rozwój nowoczesnych technologii sprawia, że pracownicy branży gastronomicznej mierzą się z coraz bardziej abstrakcyjnymi pomysłami konsumentów. Głośno już było o celowym edytowaniu fotografii burgerów w taki sposób, aby mięso wyglądało na całkowicie surowe. Teraz sztuczna inteligencja posłużyła do sfingowania braku salami na pizzy. Zdarzenie to miało miejsce w jednym z rzeszowskich lokali i szybko stało się przedmiotem szerokiej dyskusji.

Dokładny przebieg tego absurdalnego incydentu przybliżyli właściciele lokalu Capital Pizza Rzeszów, publikując w mediach społecznościowych obszerny wpis. Z podanych przez nich informacji wynika, że w sobotę, 16 maja, jedna z kupujących zamówiła klasyczne danie z salami, a niedługo później skontaktowała się z obsługą w celu złożenia skargi. Niezadowolona konsumentka stwierdziła, że mięsny dodatek całkowicie wyparował, domagając się natychmiastowego zwrotu poniesionych kosztów na podstawie załączonego dowodu. Przesłane zdjęcie faktycznie ukazywało potrawę pozbawioną spornego składnika. Było jednak kilka "ale".

Wpadka przy użyciu ChatGPT. Właściciele rzeszowskiej restauracji bezlitośni

Autorka tego misternego planu zapomniała o podstawowych ograniczeniach sztucznej inteligencji, która często pozostawiają po sobie bardzo wyraźne ślady cyfrowej ingerencji. Restauratorzy natychmiast dostrzegli nienaturalne artefakty na przesłanej grafice i z łatwością udowodnili podjętą przez konsumentkę próbę oszustwa. Rozpoznanie przeróbki zajęło obsłudze zaledwie krótką chwilę, ponieważ modyfikacje były wyjątkowo nieudolne i wręcz rzucały się w oczy.

„Problem w tym, że do usuwania salami został zatrudniony Chat GPT, który jak to AI — czasem lubi zrobić mały glitch, zmiana cięcia pudełka, zmiana stołu i inne rzeczy wyglądające jak portal do innego wymiaru” - napisali w mediach społecznościowych.

Autorzy wpisu postanowili również przekazać autorce grafiki żartobliwą wskazówkę na wypadek kolejnych prób wyłudzenia darmowego posiłku. „Następnym razem proponujemy chociaż zjeść salami ręcznie przed zrobieniem zdjęcia — efekt będzie bardziej realistyczny” - stwierdzili.

Capital Pizza Rzeszów robi mema. Ostrzeżenie przed wyłudzeniami

Zamiast wdawać się w niepotrzebne dyskusje, przedstawiciele gastronomii z Podkarpacia obrócili całą sytuację w żart i wykorzystali ją do celów marketingowych. Oprócz zaoferowania autorce fałszywki cennych porad z zakresu tworzenia wiarygodnych manipulacji, obsługa samodzielnie przygotowała zabawną grafikę komentującą ten incydent. Viralowy obrazek błyskawicznie obiegł sieć, wywołując powszechne rozbawienie wśród internautów.

I chociaż sama forma opowiedzenia tej historii była lekka i dużym dystansem do sytuacji, pizzeria na koniec już całkiem poważnie zwróciła się do swoich klientów. "A tak już całkiem serio — nie polecamy takich prób oszustwa. Bądźmy wobec siebie po prostu fair i uczciwi. My dalej robimy pizzę z porządnych składników, a Was zapraszamy do spróbowania jej na żywo. Miłego dnia!" - czytamy na facebookowej stronie rzeszowskiej pizzerii.

