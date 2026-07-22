Tragiczne informacje z Podkarpacia, gdzie służby ratunkowe musiały zmierzyć się z niezwykle poważnym wypadkiem drogowym. Tuż przed godziną 6:30 rano dyżurny lokalnej policji odebrał pilne zgłoszenie o dramatycznym wypadku w miejscowości Zarzecze na terenie powiatu niżańskiego.

Śmiertelny wypadek w Zarzeczu

- Ze wstępnych ustaleń policjantów, pracujących na miejscu zdarzenia drogowego wynika, że 80-letni mieszkaniec gminy Jarocin, kierujący Oplem, potrącił na oznakowanym przejściu dla pieszych, mężczyznę przechodzącego przez jezdnię

- przekazali przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Nisku.

Tragedia na Podkarpaciu. Zginął 79-letni pieszy

Przybyłe na miejsce załogi medyczne przystąpiły do działań reanimacyjnych, robiąc wszystko, by przywrócić funkcje życiowe poszkodowanemu. Niestety, odniesione przez pieszego obrażenia były na tyle poważne, że ratownicy byli bezradni. Mimo wielkiego wysiłku ratowników zmarł 79-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu stalowowolskiego.

Śledczy badają przyczyny tragedii

W wyniku śmiertelnego potrącenia ruch na opisywanym odcinku trasy został całkowicie wstrzymany na kilka długich godzin. Funkcjonariusze policji, wykonując swoje obowiązki pod ścisłym nadzorem miejscowego prokuratora, szczegółowo zabezpieczali materiał dowodowy oraz prowadzili wnikliwe oględziny miejsca uderzenia. Dalsze dochodzenie śledczych ma na celu precyzyjne zrekonstruowanie wszystkich okoliczności tej drogowej tragedii.