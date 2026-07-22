Dzwon Zwycięstwa zabrzmi w Przemyślu. Symbol nadziei dla pacjentów onkologicznych

Symbol zwycięstwa nad chorobą

Dzwon Zwycięstwa zawiśnie na oddziale onkologicznym z pododdziałem dziennej chemioterapii Wojewódzkiego Szpitala im. Świętego Ojca Pio w Przemyślu. Inicjatywa ma nie tylko podkreślać zakończenie leczenia przez pacjentów, ale także dodawać nadziei wszystkim osobom, które dopiero rozpoczynają swoją walkę z chorobą.

Jak podkreśla oddziałowa oddziału onkologii, będzie to wydarzenie o szczególnym znaczeniu zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego:

24 lipca 2026 roku na oddziale onkologicznym z pododdziałem dziennej chemioterapii Wojewódzkiego Szpitala imieniem Świętego Ojca Pio w Przemyślu odbędzie się wyjątkowa i pełna wzruszeń uroczystość: Zawieszenie Dzwonu Zwycięstwa. To symbol nadziei, odwagi i siły pacjentów, którzy zakończyli leczenie onkologiczne. Każde uderzenie dzwonu będzie oznaczało zwycięstwo nad chorobą i początek nowego etapu życia.

Marzenie pacjentów stało się rzeczywistością

Pomysł stworzenia Dzwonu Zwycięstwa powstał z inicjatywy samych pacjentów. O jego realizację zabiegało także Stowarzyszenie Onkologiczne Sanitas z Przemyśla.

Jak mówi Radiu ESKA Magdalena Malisz ze Stowarzyszenia Onkologicznego Sanitas, projekt był odpowiedzią na wielokrotnie zgłaszane potrzeby osób leczących się na oddziale.

To wszystko wydarzyło się dlatego, że pacjenci nie bali się powiedzieć głośno o swoim marzeniu – mówiła.

Dzwon wykonany za symboliczną złotówkę

Wyjątkowy dzwon powstał dzięki Ludwisarni Felczyńskich w Przemyślu. Jak podkreśla Magdalena Malisz, właściciel firmy - Maciej Felczyński, od początku zaangażował się w realizację przedsięwzięcia.

Ten wyjątkowy dzwon powstał dzięki ogromnemu sercu pana Macieja Felczyńskiego z odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu. Kiedy rozmawiałam z panem Maciejem i usłyszał, jak ważny jest dla nas ten projekt i dla naszych pacjentów, wykonał go za symboliczną złotówkę.

W geście wdzięczności symboliczna złotówka została oprawiona w ramkę i przekazana fundatorowi jako pamiątka.

Ma dawać nadzieję kolejnym pacjentom

Dzwon ma rozbrzmiewać po każdym zakończonym leczeniu, przypominając, że chorobę nowotworową można pokonać.

Mam nadzieję, że od piątku ten dźwięk Dzwonu Zwycięstwa będzie rozbrzmiewał jak najczęściej. Oby codziennie, po kilka razy dziennie. Niech będzie symbolem zwycięstwa, nadziei, wiary, że z rakiem można wygrać - mówi Magdalena Malisz.

Dzwon Zwycięstwa będzie przypominał, że warto mieć nadzieję

Jak podkreśla oddziałowa, znaczenie tego symbolu wykracza daleko poza sam moment zakończenia leczenia.