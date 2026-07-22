Hulajnogi elektryczne: Szokujący trend wśród młodzieży! Rajdy na ulicach

Alarmujący trend narasta: młodzież na elektrycznych hulajnogach organizuje niebezpieczne rajdy ulicami miast, zamieniając je w tory wyścigowe.

Brawurowa jazda środkiem jezdni, z przekraczaniem prędkości i ryzykownymi popisami, prowadzi do licznych wypadków, w których poszkodowanych jest wielu młodych ludzi.

Policja alarmuje o konsekwencjach i przypomina o zasadach poruszania się hulajnogą – od kasku po kartę rowerową.

Nowy, niebezpieczny trend wśród młodzieży na elektrycznych hulajnogach. Nastolatkowie organizują wspólne rajdy ulicami miast. Do takich nieodpowiedzialnych sytuacji doszło między innymi w Rzeszowie i Krośnie. Grupa młodych osób jechała środkiem jezdni, znacznie przekraczając dozwoloną prędkość. Niektórzy jeździli slalomem, inni próbowali jechać tylko na jednym kole. Policjanci alarmują, że sama jazda na elektrycznej hulajnodze wiąże się z ryzykiem, a brawura tylko je zwiększa. Tylko w pierwszym półroczu tego roku na Podkarpaciu doszło do ponad 40 wypadków z ich udziałem. W tych zdarzeniach 40 osób odniosło obrażenia, a policjanci odnotowali również 82 kolizje drogowe.

Musimy pamiętać, że takim miejscem do jazdy hulajnogą jest ścieżka rowerowa, czy droga droga dla rowerów. I tylko tam osoby na hulajnogach powinny jeździć. Mogą jechać po jezdni, ale tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy ruch na tej drodze jest dopuszczony przepisami do prędkości 30 km/h. Oczywiście osoby, które nie mają ukończonego 13 roku życia mogą tylko jeździć w strefie zamieszkania pod opieką osób dorosłych. Musimy też pamiętać o tym, że osoby, które poruszają się na hulajnogach w wieku od 13 do 18 lat powinny mieć kartę rowerową bądź inne uprawnienia, które są określone przepisami prawa i co najważniejsze, trzeba pamiętać o tym i tego przestrzegać, że do 16 roku życia obowiązkowo kask. Jeżeli tych wymogów nie spełnimy, to tutaj policjanci mogą wyciągać surowe konsekwencje -powiedział w rozmowie z Radiem ESKA Piotr Wojtunik, rzecznik podkarpackich policjantów.

A co nastolatkowie sądzą o takich rajdach organizowanych przez swoich rówieśników?

- Uważam, że to jest bardzo nieodpowiedzialne z ich strony, takie zachowanie. Może to doprowadzić do zagrożenia na drodze oraz do niebezpiecznych sytuacji – słyszymy.

- Jak się jedzie bardzo szybko, no to można się bardzo połamać.

Policjanci przypominają, że udział w takich przejazdach może mieć poważne konsekwencje. Jazda bez wymaganych uprawnień, bez kasku lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu i niezgodny z przepisami może zakończyć się skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego.