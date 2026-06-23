Kamila B. oskarżona o usiłowanie zabójstwa 80-latki. Szokujące szczegóły

Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu właśnie skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie Kamili B., podejrzanej o usiłowanie zabójstwa.

Kobieta miała brutalnie zaatakować 80-letnią Genowefę Z., zadając ciosy rękami i nożem, co spowodowało obrażenia realnie zagrażające życiu ofiary.

Początkowy zarzut zmieniono na usiłowanie zabójstwa – poznaj szokujące szczegóły śledztwa.

Sprawa dotyczy wydarzeń z maja ubiegłego roku. Kamila B. miała zaatakować starszą kobietę, zadając jej ciosy rękami i nożem. Poszkodowana 80-latka Genowefa Z., dzięki szybkiej pomocy medycznej, przeżyła, jednak odniesione obrażenia realnie zagrażały jej życiu.

Początkowo Kamili B. postawiono zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, jednak w toku śledztwa, po dokładnej analizie zgromadzonych dowodów, zarzut zmieniono na usiłowanie zabójstwa w zbiegu z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu.

Akt oskarżenia, który trafił do Sądu Okręgowego w Przemyślu 17 czerwca 2026 roku. Kobieta jest oskarżona o usiłowanie zabójstwa oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Działając z zamiarem ewentualnym usiłowała pozbawić życia 80 – letnią Genowefę Z., poprzez zadawanie uderzeń rękami i ciosów nożem, czym spowodowała obrażenia ciała stanowiące ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, przy czym zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na udzieloną pokrzywdzonej pomoc medyczną – informuje prokurator Prokuratury Rejonowej del. do Prokuratury Okręgowej Bożena Harasz-Wołoszyn.

Od momentu zatrzymania, czyli od 8 maja 2025 roku, wobec Kamili B. stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Oskarżona, przesłuchiwana w charakterze podejrzanej, nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu. Co więcej, w toku przesłuchania, po zmianie postanowienia o przedstawieniu zarzutów na usiłowanie zabójstwa, odmówiła złożenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania prokuratury.