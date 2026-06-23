Kamila B. oskarżona o usiłowanie zabójstwa 80-latki. Szokujące szczegóły

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-06-23 14:20

Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu  skierowała do Sądu Okręgowego w Przemyślu  akt oskarżenia  przeciwko  Kamili B.  podejrzanej o usiłowanie zabójstwa. Akt oskarżenia zmieniono po ponad roku.

Radiowóz policyjny z włączonymi światłami sygnalizacyjnymi, odzwierciedlający powagę zarzutów usiłowania zabójstwa w Jarosławiu. Więcej o bulwersującej sprawie Kamili B. i śledztwie prokuratury przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Anna Kisiel
  • Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu właśnie skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie Kamili B., podejrzanej o usiłowanie zabójstwa.
  • Kobieta miała brutalnie zaatakować 80-letnią Genowefę Z., zadając ciosy rękami i nożem, co spowodowało obrażenia realnie zagrażające życiu ofiary.
  • Początkowy zarzut zmieniono na usiłowanie zabójstwa – poznaj szokujące szczegóły śledztwa.
  • Sprawa dotyczy wydarzeń z maja ubiegłego roku. Kamila B. miała zaatakować starszą kobietę, zadając jej ciosy rękami i nożem. Poszkodowana 80-latka Genowefa Z., dzięki szybkiej pomocy medycznej, przeżyła, jednak odniesione obrażenia realnie zagrażały jej życiu.

Początkowo Kamili B. postawiono zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, jednak w toku śledztwa, po dokładnej analizie zgromadzonych dowodów, zarzut zmieniono na usiłowanie zabójstwa w zbiegu z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu.

Akt oskarżenia, który trafił do Sądu Okręgowego w Przemyślu 17 czerwca 2026 roku. Kobieta jest oskarżona o usiłowanie zabójstwa oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Działając z zamiarem ewentualnym usiłowała pozbawić życia  80 – letnią Genowefę Z., poprzez zadawanie uderzeń rękami i ciosów nożem, czym spowodowała obrażenia ciała stanowiące ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, przy czym zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na udzieloną  pokrzywdzonej pomoc medyczną – informuje prokurator  Prokuratury Rejonowej del. do Prokuratury Okręgowej  Bożena Harasz-Wołoszyn.

Od momentu zatrzymania, czyli od 8 maja 2025 roku, wobec Kamili B. stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Oskarżona, przesłuchiwana w charakterze podejrzanej, nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu. Co więcej, w toku przesłuchania, po zmianie postanowienia o przedstawieniu zarzutów na usiłowanie zabójstwa, odmówiła złożenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania prokuratury.

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