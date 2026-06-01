Józef B. zabił teściową po awanturze. Straszne szczegóły

Rzeszowski Sąd Apelacyjny podtrzymał karę 14 lat pozbawienia wolności dla Józefa B., oskarżonego o zamordowanie swojej teściowej Krystyny.

Do koszmarnego zdarzenia doszło 17 czerwca 2023 roku w podkarpackiej Moszczanicy, gdzie mężczyzna rzucił się na seniorkę po ostrej kłótni.

Starsza kobieta straciła życie w wyniku potężnych ran kłutych oraz urazów głowy, które wywołały fatalne w skutkach krwawienie wewnętrzne.

Do dramatu doszło 17 czerwca 2023 roku w miejscowości Moszczanica. Krystyna dzieliła jeden budynek mieszkalny ze swoim zięciem i córką. Seniorka zajmowała dolną kondygnację, natomiast młode małżeństwo mieszkało na górze. Okoliczni mieszkańcy przyznawali, że rodzina od dłuższego czasu pozostawała w ostrym konflikcie i regularnie wybuchały tam awantury. Z powodu napiętej atmosfery Józef B. wraz z żoną wyprowadzili się ostatecznie do Rzeszowa. Dzień przed dramatycznymi wydarzeniami mężczyzna pojawił się jednak w gospodarstwie teściowej i przenocował na miejscu. Następnego dnia rano między nim a Krystyną doszło do kolejnej gwałtownej kłótni.

Zakończenie tej sprzeczki okazało się niezwykle tragiczne w skutkach. Rozwścieczony Józef B. rzucił się na starszą kobietę z nożem. Seniorka nie miała żadnych szans na przeżycie tego bestialskiego ataku. Medycy sądowi stwierdzili u niej rozległe obrażenia głowy, klatki piersiowej oraz brzucha, a także liczne ślady obronne na przedramionach. Wszystkie te rany doprowadziły do krwotoków wewnętrznych, które bezpośrednio przyczyniły się do śmierci zaatakowanej kobiety.

Sąd w Rzeszowie zdecydował o losie Józefa B., który zamordował teściową

Proces w tej sprawie toczył się przez wiele miesięcy, a 4 lutego 2025 roku ogłoszono w tej sprawie wyrok nieprawomocny.

- Sąd uznał go za winnego popełnionego czynu i wymierzył oskarżonemu karę 14 lat pozbawienia wolności – poinformowała wówczas sędzia Małgorzata Raizer, pełniąca funkcję rzeczniczki prasowej Sądu Okręgowego w Przemyślu.

Ostateczne rozstrzygnięcie w tej wstrząsającej sprawie zapadło w czwartek, 28 maja. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie nie miał żadnych wątpliwości i utrzymał w mocy zaskarżone wcześniej orzeczenie.