Początek wypoczynku w Solinie, w środę 22 lipca, zapowiada się naprawdę obiecująco. Niebo będzie praktycznie bezchmurne, a termometry pokażą przyjemne 21 stopni. To idealne warunki na powitanie z Bieszczadami. Wiatr będzie lekki, nie przekroczy 3 m/s, więc nic nie zakłóci relaksu nad wodą. W nocy temperatura spadnie do około 13 stopni.

Niestety, sielanka nie potrwa długo. Już w czwartek pogoda zrobi gwałtowny zwrot. Niebo zasnuje się gęstymi chmurami i solidnie popada. Temperatura poleci w dół do zaledwie 19 stopni. A to dopiero początek załamania. Piątek, 24 lipca, będzie najgorszym dniem tego okresu. Zimno i mokro. Termometry wskażą maksymalnie 15 stopni, a w nocy zaledwie 9. Do tego znów spadnie deszcz. Na takie dni lepiej mieć w zanadrzu plan B, bo to zdecydowanie nie jest pogoda na plażowanie.

Totalna odmiana pogody w weekend nad Soliną

Ale spokojnie, weekend przyniesie totalną odmianę! Już w sobotę deszczowe chmury odejdą w zapomnienie. Zza niewielkiego zachmurzenia wyjrzy słońce, a temperatura podskoczy do 22 stopni. Poczujemy, że lato wraca nad Solinę. Prawdziwa bomba ciepła uderzy jednak w niedzielę. To będzie najcieplejszy dzień, z temperaturą sięgającą aż 27 stopni! Wiatr trochę się wzmoże, do około 4 m/s, ale przy takim upale przyniesie tylko przyjemną ochłodę. To będzie idealne zwieńczenie tygodnia.

Jak zaplanować urlop w Solinie?

Ta prognoza to gotowy scenariusz na urlop. Środę, sobotę i niedzielę trzeba wykorzystać w stu procentach! Gdy tylko zaświeci słońce, a temperatury poszybują w górę, to idealny czas na plażowanie nad jeziorem, rejs statkiem czy wędrówkę po bieszczadzkich szlakach. Szczególnie niedziela zapowiada się na typowo letni, gorący dzień. Z kolei deszczowy i chłodny czwartek oraz piątek to dni, które warto spędzić w inny sposób. Może to dobry moment na zwiedzanie lokalnych atrakcji pod dachem lub po prostu relaks z książką? Na spacery w te dni obowiązkowo przyda się parasol i kurtka przeciwdeszczowa.

Dane pogodowe: OpenWeather