Gigantyczne utrudnienia na A4. Z ciężarówki wypadł ogromny element turbiny! [ZDJĘCIA]

Do zdarzenia doszło na 580. kilometrze autostrady A4 w miejscowości Terliczka, pomiędzy węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, z samochodu ciężarowego przewożącego element turbiny wiatrowej wypadła część ładunku.

W wyniku zdarzenia zablokowane zostały oba pasy ruchu autostrady w kierunku Korczowej. Obecnie ruch odbywa się wyłącznie przejazdem awaryjnym.

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Utrudnienia dotyczą również kierowców chcących zjechać z autostrady na drogę ekspresową S19 i drogę krajową nr 97 na węźle Rzeszów Wschód. Ten zjazd jest całkowicie nieprzejezdny dla jadących w kierunku Korczowej.

GDDKiA zaleca korzystanie z alternatywnych tras. Zjazd do Rzeszowa możliwy jest przez węzły Rzeszów Zachód lub Rzeszów Północ. Kierowcy mogą również zawrócić na węźle Łańcut i zjechać na S19/DK97, jadąc w kierunku Krakowa.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, usuwanie skutków zdarzenia może potrwać nawet 15 godzin. Drogowcy zapowiadają również, że w ciągu dnia może dojść do całkowitego zamknięcia autostrady A4 w tym miejscu. O ewentualnym zamknięciu trasy kierowcy mają zostać poinformowani z wyprzedzeniem.