ESKA Music Tour rozgrzeje Dni Dębicy 2026. Dawid Kwiatkowski i Zakopower gwiazdami święta miasta

Dębica od lat udowadnia, że potrafi łączyć bogatą historię z nowoczesnym podejściem do kultury i rozrywki. Miasto przez cały rok organizuje wydarzenia skierowane do mieszkańców w każdym wieku, jednak prawdziwą kulminacją tego kalendarza są Dni Dębicy. W 2026 roku święto miasta odbędzie się 3 i 4 lipca na Stadionie Miejskim przy ul. Akademickiej.

Jedną z największych atrakcji tegorocznej edycji będą koncerty organizowane w ramach ESKA Music Tour. To właśnie one przyciągną przed scenę tysiące fanów dobrej muzyki. W piątek, 3 lipca, publiczność usłyszy Dawida Kwiatkowskiego – jednego z najpopularniejszych wokalistów młodego pokolenia, autora wielu radiowych przebojów i zdobywcę licznych nagród muzycznych. Jego koncerty od lat gromadzą tłumy fanów, którzy wspólnie śpiewają największe hity artysty.

Dzień później scenę przejmie Zakopower – zespół, który od ponad dwóch dekad z powodzeniem łączy muzykę folkową z rockiem i nowoczesnym brzmieniem. Grupa znana jest z energetycznych występów oraz takich przebojów jak „Boso” czy „Galop”. Koncert zapowiada się jako jeden z najmocniejszych punktów sobotniego programu.

Początek wydarzeń zaplanowano na godzinę 16.00. Organizatorzy podkreślają, że Dni Dębicy mają być przede wszystkim świętem mieszkańców, okazją do wspólnej zabawy i integracji lokalnej społeczności.

Autor: Eska Music Tour/ Materiały prasowe

Dobra energia w naszym mieście nie słabnie. Dębica cały czas dynamicznie się rozwija, a wszystko co robimy, robimy z myślą o mieszkańcach. Nadchodzące święto to doskonała okazja, żebyśmy zobaczyli, jak fajną tworzymy tu społeczność. Przed nami czas wyjątkowej zabawy i koncertów, dlatego już teraz serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców oraz gości na Dni Dębicy 2026. Zadbaliśmy o to, żeby nikt się nie nudził. Na scenie pojawią się artyści, którzy na pewno zapewnią niezapomnianą atmosferę - w piątek zagra Dawid Kwiatkowski, a w sobotę Zakopower. To będzie idealny moment, żeby po prostu wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i spędzić czas z rodziną.Ważnym punktem programu będzie też wręczenie nagród „Żagle Kultury”. Chcemy w ten sposób wyróżnić osoby, które stoją za najlepszymi lokalnymi inicjatywami i sprawiają, że tutejsza kultura łapie mocny wiatr w żagle. Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Czekamy na Was. Do zobaczenia! – powiedział Burmistrz Dębicy Mateusz Kutrzeba.

Dni Dębicy to jednak znacznie więcej niż koncerty. Miasto od lat rozwija bogatą ofertę kulturalną i społeczną. Organizowane są tu m.in. festiwal „Dębickie Korzenie” poświęcony pamięci prof. Krzysztofa Pendereckiego, widowiskowe rekonstrukcje historyczne nad Wisłoką, rodzinne pikniki, jarmarki oraz wydarzenia sportowe przyciągające uczestników z całego regionu.

Właśnie dlatego Dębica coraz częściej postrzegana jest jako miejsce aktywne, otwarte i pełne pozytywnej energii. Tegoroczne Dni Dębicy mają być najlepszym potwierdzeniem tego, że miasto potrafi stworzyć przestrzeń do wspólnego świętowania, spotkań i dobrej zabawy.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Organizatorzy liczą, że koncerty w ramach ESKA Music Tour ponownie przyciągną tłumy mieszkańców oraz gości z całego Podkarpacia.

Artykuł sponsorowany