Wystartował OFF Rzeszów Festiwal. Zaczęło się od mocnego uderzenia na scenie

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-06-20 13:45

W piątek, 19 czerwca, w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej zainaugurowano OFF RZESZÓW Festiwal. Przez najbliższe dni miasto stanie się prawdziwym centrum niezależnej sztuki teatralnej.

Wejście do Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie z dwoma czarnymi flagami promocyjnymi OFF Rzeszów Festiwal, z czerwoną nazwą wydarzenia. Festiwal rozpoczęty 19 czerwca to centrum niezależnej sztuki teatralnej, o którym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Agnieszka Przystaś

Inauguracja festiwalu miała miejsce w piątek, 19 czerwca. Jako pierwszy przed rzeszowską publicznością wystąpił Teatr Komuna Warszawa ze spektaklem zatytułowanym „Kocham balet”. Widzowie doświadczyli pełnego spektrum uczuć, jakie towarzyszyć mogą edukacji w szkole baletowej, od zachwytu po prawdziwe przerażenie.

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Z kolei w sobotę, 20 czerwca, zaplanowano występ Teatru CHOREA i Chóru Spółdzielczego z inscenizacją „Hoson zes/Lśnij”. Harmonogram na kolejne dni prezentuje się następująco:

  • Niedziela, 21 czerwca, godzina 19:00 - Analog Collective przedstawi sztukę „Mleko w tubce – o dzieciństwie w latach 90.” w reżyserii Agaty Biziuk na Dużej Scenie (czas trwania: 90 minut).
  • Poniedziałek, 22 czerwca, godzina 19:00 - Salman, Lewandowski i Bartnikowski wystawią „Marzyciela” pod okiem Łukasza Lewandowskiego na Małej Scenie im. Z. Kozienia (czas trwania: 90 minut).
  • Wtorek, 23 czerwca, godzina 19:00 - Teatr Malabar Hotel pokaże „Nieosobni. Program romantyczny w czterech częściach podszyty mykologią, ezoteryką i psychotroniką”, w reżyserii Marcina Bartnikowskiego i Marcina Bikowskiego, również na Małej Scenie im. Z. Kozienia (czas trwania: 60 minut).

Każde z zaplanowanych przedstawień zakończy się spotkaniem i dyskusją z artystami.

Idea i historia OFF Rzeszów Festiwalu

Twórcy wydarzenia zaznaczają, że głównym celem imprezy jest nie tylko pokazywanie aktualnych kierunków w sztuce, ale przede wszystkim budowanie platformy dialogu między artystami a widzami. Funkcję kuratorki pełni Katarzyna Knychalska, która jest założycielką wrocławskiej Fundacji Teatr-Nie Taki, a także redaktorką naczelną serwisu Teatralny.pl i magazynu „nietak!t”.

Sama koncepcja wydarzenia wywodzi się z Festiwalu Nowego Teatru, w ramach którego już wcześniej funkcjonował nurt poświęcony twórczości niezależnej. Duże zainteresowanie ze strony widzów pokazało potrzebę stworzenia odrębnego, dedykowanego formatu festiwalowego.

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