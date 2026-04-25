Tragedia podczas wędkowania. Nie żyje mężczyzna, który wpadł do wody

Adrian Teliszewski
2026-04-25 19:45

W Czarnej Sędziszowskiej doszło do utonięcia. Ofiarą zdarzenia jest wędkarz, który wpadł do zbiornika wodnego. Mężczyzna został wyciągnięty na brzeg, lecz niestety nie udało się uratować jego życia.

Autor: OSP Czarna Sędziszowska/ Archiwum prywatne
  • W sobotę, 25 kwietnia o godzinie 14:15 PSK w Ropczycach zadysponowało jednostkę do akcji ratunkowej.
  • Interwencja dotyczyła utonięcia mężczyzny na akwenie wodnym w Czarnej Sędziszowskiej.
  • Na miejsce zdarzenia wysłano zastępy z łodzią i quadem.
  • Niestety, pomimo podjętych działań, życia mężczyzny nie udało się uratować.

Dramat podczas wędkowania. Mężczyzna wpadł do akwenu

Do zdarzenia doszło w Czarnej Sędziszowskiej około godziny 14:15. Służby otrzymały zgłoszenie o utonięciu mężczyzny w akwenie wodnym. Natychmiast po otrzymaniu alarmu, jednostka ratownicza z Ropczyc uruchomiła procedury alarmowe, wysyłając na miejsce zdarzenia zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej, wyposażone w specjalistyczny sprzęt ratownictwa wodnego, w tym łódź i quad. Szybkość reakcji była kluczowa, jednak, jak się okazało, walka z czasem była niezwykle trudna.

Strażacy natychmiast rozpoczęli poszukiwania zaginionego mężczyzny. Każda minuta była na wagę złota, a ratownicy robili wszystko, co w ich mocy, aby odnaleźć poszkodowanego i przywrócić mu życie.

Tragiczny finał akcji ratunkowej. Wędkarz nie żyje

Po intensywnych poszukiwaniach, mężczyzna został odnaleziony w akwenie wodnym. Ratownicy natychmiast podjęli próbę reanimacji. Mimo wysiłków i zaangażowania wszystkich służb, życia mężczyzny nie udało się uratować. Zgon został stwierdzony na miejscu zdarzenia.

Służby ratownicze apelują do mieszkańców o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Należy zawsze wybierać strzeżone kąpieliska, unikać wchodzenia do wody po spożyciu alkoholu oraz zawsze mieć na uwadze zmienne warunki pogodowe. Warto zaopatrzyć się w sprzęt asekuracyjny, taki jak kamizelka ratunkowa, bądź bojka. Utonięcie mężczyzny to przestroga, która powinna skłonić każdego do refleksji nad własnym bezpieczeństwem i bezpieczeństwem swoich bliskich.

utonięcie
nie żyje mężczyzna
wędkarz wpadł do wody