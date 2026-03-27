Tragedia na trasie S19 w Trzebownisku. Kierowca jechał pod prąd! Jedna osoba nie żyje

Tragiczny wypadek na podkarpackiej S19

Piątkowy poranek 27 marca przyniósł fatalne wieści z drogi S19 w Trzebownisku, gdzie chwilę po godzinie dziewiątej doszło do zderzenia trzech pojazdów. Mundurowi przekazali, że sprawca w osobowym Hyundaiu poruszał się pod prąd.

" Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że kierujący Hyundaiem jechał drogą S19 w kierunku Rzeszowa pod prąd i zderzył się z prawidłowo jadącym pojazdem typu auto laweta, a następnie zderzył się czołowo z prawidłowo jadącym Lexusem - relacjonuje asp. Joanna Banaś z podkarpackiej policji."

Uszkodzone auto uderzyło w barierki ochronne oddzielające pasy. Samochód zajął się ogniem.

"- W wyniku zderzenia kierujący Hyundaiem poniósł śmierć na miejscu - podaje policja."

Służby ratunkowe zablokowały przejazd całkowicie w obydwu kierunkach, co generuje potężne utrudnienia. Funkcjonariusze kierują podróżujących na lokalne objazdy, a cała akcja potrwa na drodze jeszcze kilka godzin.