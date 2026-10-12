Dramat w miejscowości Kupno. Osobówka wbiła się w autobus pełen ludzi

Śmiertelny wypadek na Podkarpaciu. Dwie kobiety zginęły w Kupnie

Do śmiertelnego wypadku doszło w poniedziałkowe popołudnie, około godziny 16.20, w miejscowości Kupno w powiecie kolbuszowskim. Na drodze krajowej nr 9 zderzyły się samochód osobowy marki Opel oraz autobus przewożący 15 osób. Niestety, w wyniku wypadku życie straciły dwie kobiety jadące osobówką.

Informację o tragedii przekazała Podkarpacka Policja w mediach społecznościowych.

„Tragiczny wypadek w Kupnie. Zablokowana droga krajowa nr 9” – napisali funkcjonariusze.

Śmiertelne zderzenie opla z autobusem. Nie żyją dwie kobiety

Z pierwszych informacji przekazanych przez policję wynika, że ofiarami wypadku są kierująca oplem oraz podróżująca z nią pasażerka. Obie kobiety zginęły. Pasażerowie autobusu mieli więcej szczęścia.

„Według wstępnych ustaleń doszło tam do zderzenia osobowego opla z autobusem, którym podrożowało 15 osób. W wypadku zginęła kierująca oplem oraz pasażerka” – poinformowała Podkarpacka Policja.

Funkcjonariusze przekazali również, że żadna z osób znajdujących się w autobusie nie odniosła poważnych obrażeń.

Nie są jeszcze znane dokładne okoliczności zdarzenia. Policjanci sprawdzają, jak doszło do zderzenia i kto mógł się do niego przyczynić. Na razie nie ujawniono także wieku obu ofiar.

DK9 zamknięta po tragicznym wypadku. Utrudnienia do godziny 21

Po wypadku droga krajowa nr 9 w miejscowości Kupno została całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują służby, a kierowcy są kierowani na wyznaczone objazdy.

„Na miejscu pracują policjanci i wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia. Droga krajowa nr 9 jest całkowicie zablokowana. Zorganizowano objazdy. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 21” – podała Podkarpacka Policja.

Osoby planujące przejazd przez tę część Podkarpacia muszą przygotować się na utrudnienia. Policja apeluje o ostrożność i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy zabezpieczających miejsce wypadku.

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