Mama pięcioraczków pokazała, ile wydaje w Tajlandii. Kwota na utrzymanie 11 dzieci

Znana mama pięcioraczków Dominika Clarke postanowiła zdradzić swoim obserwatorom dokładne kwoty przeznaczane na utrzymanie jedenastki pociech po przeprowadzce do Tajlandii.

Kobieta wyliczyła absolutne podstawy takie jak pieluchy czy pożywienie i przyznała otwarcie, że w skali tygodnia jej wydatki przekraczają 2500 złotych.

Szczere wyznanie matki wielodzietnej rodziny błyskawicznie spotkało się ze stanowczą reakcją internautów i wywołało ogromne kontrowersje w sieci.

Losy rodziny Clarke stały się obiektem ogólnopolskiego zainteresowania w momencie narodzin pięcioraczków. Od tamtego czasu Dominika oraz Vincent regularnie relacjonują w sieci codzienne zmagania związane z opieką nad jedenaściorgiem pociech. Ogromne poruszenie wywołała ich decyzja o przeprowadzce do Tajlandii w 2024 roku. Zmiana miejsca zamieszkania natychmiast wygenerowała lawinę pytań od internautów zainteresowanych finansowym zapleczem niezbędnym do funkcjonowania tak gigantycznej rodziny na azjatyckim kontynencie.

Dominika Clarke wymienia koszty życia. Znane są dokładne kwoty

Matka wielodzietnej rodziny ostatecznie postanowiła uciąć wszelkie spekulacje i wprost opublikowała w sieci szczegółowe zestawienie domowych finansów w ujęciu tygodniowym.

- Często pytacie, ile kosztuje utrzymanie dużej rodziny - odpowiedź jest prosta: dużo. Niezależnie, czy w Polsce, Anglii czy w Tajlandii, koszty utrzymania tylu osób są naprawdę wysokie – zaznaczyła kobieta.

Udostępnione przez nią wyliczenia prezentują się następująco:

Mleko przeznaczone dla maluchów pochłania około 400 złotych w ciągu siedmiu dni.

Na artykuły higieniczne oraz pieluchy rodzina przeznacza blisko 300 złotych tygodniowo.

Codzienne wyżywienie wszystkich domowników kosztuje średnio 200 złotych za dobę.

- Średnio potrzeba około 2500 zł tygodniowo, by zaspokoić wszystkie potrzeby i drobne przyjemności. Co ciekawe, koszt ten był bardzo podobny w Polsce – napisała.

Przedstawione przez Dominikę Clarke rachunki błyskawicznie sprowokowały ożywioną dyskusję i wyraźną krytykę ze strony wielu internautów.

- Co chwilę wstawiasz te posty o pieniądzach, rachunkach.... Nikt o to nie pyta, po prostu chcesz pokazać ludziom na siłę, jak masz ciężko finansowo. Pisząc się na tak wielka rodzinę jest to logiczne, że potrzeba się zabezpieczyć finansowo, a później myśleć o dzieciach, a nie odwrotnie. Ludzie w Polsce, jak i w innych krajach też tak żyją, a nawet często gorzej.... I dają radę, bo muszą! Druga sprawa, nie porównuje się Twoich pieniędzy do polskiej złotówki, bo to jest inny przelicznik, jak i inne zarobki - napisała jedna z internautek.

- Na pewno byłoby łatwiej w Polsce. 800 plus × 11 tj. 8800, 300 zł na każde dziecko na wyprawkę. Na pewno jakąś pomoc dostałaby pani z MOPSU, szpital, lekarze, rehabilitacja za darmo. Tak samo mogłaby pani dorobić z Facebooka, mąż ma emeryturę. Ma pani piękny dom, duży ogród dla dzieci. Myślę że byłoby lżej - czytamy.