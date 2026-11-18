Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Rzeszowie

Według najnowszych danych z rzeszowskich stacji pomiarowych ogólna jakość powietrza w stolicy Podkarpacia jest dziś bardzo dobra. Wszystkie badane wskaźniki znajdują się na bardzo niskim poziomie, co oznacza brak jakiegokolwiek ryzyka dla zdrowia mieszkańców.

Sprzyjające warunki pogodowe – umiarkowana temperatura oraz dynamiczny wiatr – skutecznie rozdmuchują dym z domowych kominów i spaliny samochodowe, uniemożliwiając drobinom brudu gromadzenie się przy ziemi. Taka sytuacja stwarza doskonałe warunki do długich spacerów, treningów na świeżym powietrzu czy bezobawnego wietrzenia domów i mieszkań.

Jak odczytywać dzisiejsze (18.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dobrze ocenić jakość powietrza, warto odnieść się do oficjalnych wskaźników. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) ustalił dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 na poziomie 50 µg/m³. Z kolei w przypadku pyłu PM2.5 norma roczna wynosi 20 µg/m³, przy czym Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby dobowo nie przekraczać stężenia 15 µg/m³. Oto szczegółowe dane z poszczególnych punktów pomiarowych w Rzeszowie:

Rzeszów, Al. Rejtana (pomiar z godz. 07:00): Pył PM10 wynosi jedynie 9,9 µg/m³, co stanowi zaledwie około 20% dobowego limitu bezpieczeństwa. Stacja wskazuje również bardzo dobry indeks dla pyłu PM2.5.

Pył PM10 wynosi jedynie 9,9 µg/m³, co stanowi zaledwie około 20% dobowego limitu bezpieczeństwa. Stacja wskazuje również bardzo dobry indeks dla pyłu PM2.5. Rzeszów, Al. Piłsudskiego (pomiar z godz. 08:00): Odczyt dla PM10 to 7,7 µg/m³ (ok. 15% normy dobowej), a dla drobniejszego pyłu PM2.5 wynosi 4,4 µg/m³, co mieści się daleko poniżej rekomendacji WHO.

Odczyt dla PM10 to 7,7 µg/m³ (ok. 15% normy dobowej), a dla drobniejszego pyłu PM2.5 wynosi 4,4 µg/m³, co mieści się daleko poniżej rekomendacji WHO. Rzeszów, ul. Starzyńskiego (pomiar z godz. 08:00): Miernik wykazał 6,7 µg/m³ dla PM10 oraz 6,4 µg/m³ dla PM2.5. Oba wyniki wskazują na krystalicznie czyste powietrze w tej dzielnicy.

Miernik wykazał 6,7 µg/m³ dla PM10 oraz 6,4 µg/m³ dla PM2.5. Oba wyniki wskazują na krystalicznie czyste powietrze w tej dzielnicy. Rzeszów, ul. Kwiatkowskiego (pomiar z godz. 08:00): Stężenie PM10 sięga 8 µg/m³, a PM2.5 wynosi 5,1 µg/m³, co potwierdza świetny stan atmosfery w południowej części miasta.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to toksyczna mgła powstająca wtedy, gdy dym z pieców domowych i spaliny samochodowe mieszają się z wilgotnym powietrzem. Drobne, niewidoczne dla oka cząsteczki brudu mogą przedostawać się do płuc, co bywa groźne zwłaszcza dla dzieci, seniorów czy osób z chorobami serca. Wietrzne dni sprzyjają jednak natychmiastowemu rozpraszaniu tych zanieczyszczeń. Złota zasada mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj wskaźniki jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, aby mieć pewność, że przebywanie na zewnątrz jest w pełni bezpieczne.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie