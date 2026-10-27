Co dalej ze szpitalem w Dębicy? Ważą się losy konsolidacji

W środę radni powiatu dębickiego zdecydują o kolejnych krokach w sprawie połączenia miejscowego szpitala z USK. Będą głosować nad dwoma uchwałami. Pierwsza dotyczy zgody na połączenie placówek, a druga przekazania majątku dębickiego szpitala w ręce Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Pojawiają się jednak nieoficjalne informacje, że konsolidacja może zostać wstrzymana.- Oby to było po prostu żeby to była nieprawda i i oby ktoś się opamiętał. My ze swojej strony mamy wszystko przygotowane, wszystkie wyliczenia zrobione, wszystkie wyceny, wszystkie dokumenty niezbędne, więc jutro proces, można powiedzieć, formalnie zakończymy. Oczywiście ten etap jeszcze przed podpisaniem porozumienia - mówi nam starosta dębicki Piotr Chęciek i dodaje - My zabiegamy szeroko, środowisko polityczne w Dębicy i myślę, że również i związane z Koalicją Obywatelską jest zaangażowane w to, żeby jednak ten szpital uratować, bo są rozsądni ludzie po po wszystkich stronach polityki. My zrobimy, co do nas należy – mówi.

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Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Rzeszowie na razie nie odniósł się do pogłosek o możliwym wstrzymaniu konsolidacji.Przypomnijmy, z planu połączenia placówek wycofał się kilka miesięcy temu powiat mielecki. Stało się to po protestach mieszkańców i związkowców obawiających się między innymi o miejsca pracy i przyszłość oddziałów.Dodajmy, ze zadłużenie szpitala w Dębicy wynosi obecnie 180 milionów złotych.