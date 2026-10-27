ASF na Podkarpaciu. Rośnie liczba przypadków. Najwięcej ognisk odnotowano w tym powiecie

Do tej pory najwięcej ognisk ASF na Podkarpaciu odnotowano w powiatach rzeszowskim, przeworskim i przemyskim.

- Choroba nie występuje na terenie całego województwa, tylko w poszczególnych powiatach i tak w powiecie jarosławskim były takie dwa ogniska, w powiecie leżajskim jedno ognisko, w powiecie łańcuckim 44 ogniska, w powiecie niżańskim pięć ognisk, w powiecie przemyskim 61 ognisk. W powiecie przeworskim 79 ognisk i najwięcej w powiecie rzeszowskim 139 ognisk - mówi Janusz Ciołek zastępca wojewódzkiego lekarza weterynarii w Krośnie.

Obowiązuje rozporządzenie o odstrzale dzików.

- Cały czas jest wydane rozporządzenie o odstrzale sanitarnym dzików i ono obowiązuje i ten odstrzał sanitarny jest realizowany. Od początku roku myśliwi, w ramach odstrzału sanitarnego odstrzelili 4706 dzików – dodaje Janusz Ciołek.

Inspekcja weterynaryjna, myśliwi i Wojska Obrony Terytorialnej prowadzą także poszukiwania padłych zwierząt, które mogą być źródłem kolejnych zakażeń.

Afrykański Pomór Świń. Co to za choroba?

Jak przypomina Główny Inspektorat Weterynarii Afrykański pomór świń (African Swine Fever - ASF) to „zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe, świniodziki oraz dziki”. Rozprzestrzenia się bardzo szybko, a wirus jest wyjątkowo odporny na działanie niskich temperatur. Zachowuje właściwości zakaźne we krwi, kale, tkankach (zwłaszcza surowych, niedogotowanych produktów z mięsa wieprzowego lub dzików) przez okres nawet 3-6 miesięcy. Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. ASF nie stwarza zagrożenia dla człowieka.