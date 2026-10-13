Ciało 84-latki znaleziono w jej własnym domu. Szokujące szczegóły zbrodni na Podkarpaciu

Do makabrycznych wydarzeń doszło w nocy z 14 na 15 maja 2023 roku w podkarpackiej wsi Hyżne. Sławomir D. wtargnął do mieszkania, w którym samotnie mieszkała 84-letnia pani Krystyna. Śledczy ustalili, że napastnik zachowywał się niezwykle brutalnie, ponieważ zadał bezbronnej kobiecie minimum 53 ciosy, a następnie zgwałcił. Zwłoki seniorki zostały odkryte 15 maja w okolicach godziny 10.00 przez bliskich, którzy regularnie wspierali ją w codziennych obowiązkach.

Mężczyzna odpowiedzialny za ten atak mieszkał na terenie Hyżnego. Sprawca nie posiadał żadnego stałego zatrudnienia, a w jego życiu od dłuższego czasu stale obecny był alkohol.

Zabójstwo w Hyżnem. Sąd podjął decyzję w sprawie Sławomira D.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie skazał sprawcę na 25 lat pozbawienia wolności oraz nakazał mu wypłatę łącznego zadośćuczynienia w wysokości 30 tysięcy złotych na rzecz rodzeństwa ofiary. Decyzja ta spotkała się z reakcją obu stron procesu, ponieważ apelację złożyła rzeszowska Prokuratura Okręgowa oraz adwokat oskarżonego. Obrońca argumentował, że jego klient w momencie dokonywania zbrodni miał ograniczoną poczytalność, dlatego wnioskował o znaczne złagodzenie kary i wymierzenie wyroku zaledwie 8 lat więzienia. Rzeszowski Sąd Apelacyjny 12 października 2026 roku podtrzymał jednak wcześniejsze postanowienie w całości. Skazany zyska prawo do ubiegania się o warunkowe zwolnienie dopiero po spędzeniu w celi równo dwudziestu lat.