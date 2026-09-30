Wielki sukces "Pokoju Zbrodni". Podcast Bartosza Wojsy nominowany do nagrody Podcast Roku 2026

Idea konkursu i sukces programu ZPR Media

Podcast Roku to niezwykle ważne wydarzenie na mapie polskich mediów cyfrowych. Ten ogólnopolski konkurs, noszący imię zmarłego w 2021 roku redaktora Janusza Majki z Polskiego Radia Rzeszów, ma na celu promowanie najwyższej jakości i oryginalności cyfrowych form dźwiękowych. Z dumą informujemy, że w tegorocznej edycji zmagań, w kategorii poświęconej kryminałom, uznanie zyskała produkcja grupy ZPR Media. Mowa o "Pokoju Zbrodni", którego autorem i główną twarzą jest nasz redakcyjny kolega, Bartosz Wojsa.

Gala finałowa i głosowanie słuchaczy

Oficjalna prezentacja tegorocznych nominowanych odbyła się 30 września w siedzibie rzeszowskiego Polskiego Radia, co symbolicznie zbiegło się w czasie z obchodami Międzynarodowego Dnia Podcastu. To właśnie wtedy poznaliśmy listę twórców, którzy w grudniu powalczą o statuetki w różnych kategoriach. Zwycięzców szóstej edycji, w tym laureata nagrody Grand Prix, wyłoni profesjonalne jury podczas uroczystej gali zaplanowanej na 5 grudnia w Rzeszowie. Równolegle na oficjalnej stronie internetowej plebiscytu trwa otwarte głosowanie, w którym fani mogą wybierać swój ulubiony Podcast Publiczności 2026: https://podcastroku.pl/nagroda-publicznosci/

Mroczne tajemnice w "Pokoju Zbrodni"

Stworzony przez Bartosza Wojsę "Pokój Zbrodni" to innowacyjny projekt łączący format wideo z klasycznym podcastem. Prowadzący w każdym odcinku skrupulatnie analizuje i odkrywa nieznane fakty dotyczące najgłośniejszych i najbardziej szokujących zbrodni w naszym kraju. Program zagłębia się nie tylko w detale samych przestępstw, ale analizuje również motywacje sprawców, trudną pracę organów ścigania oraz ewentualne luki w działaniu wymiaru sprawiedliwości. W audycji przeplatają się sprawy bieżące z historycznymi śledztwami, a nowe materiały udostępniane są w każdą środę i niedzielę o godzinie 20:00 na platformach takich jak YouTube, Spotify czy TikTok.

Doświadczony dziennikarz na tropie

Bartosz Wojsa to doświadczony profesjonalista, obecny w branży medialnej od ponad dekady. Jako redaktor prowadzący i dziennikarz działu "Wydarzenia" w grupie ZPR Media (obejmującej m.in. "Super Express" i "Radio Eska"), zdobył uznanie przede wszystkim dzięki reportażom o tematyce kryminalnej. Jest twórcą audycji "Śląska Opinia o górnictwie", a w 2018 roku został uhonorowany tytułem Dziennikarza Roku przez redakcję "Dziennika Zachodniego". Na koncie ma także publikacje książkowe: z Robertem Ostaszewskim napisał "Swąd", jest też autorem poruszającej książki "Dzieci odchodzą w ciszy. Sprawa Kamilka z Częstochowy".

Wsparcie dla ulubionego twórcy

Zachęcamy wszystkich słuchaczy do oddawania głosów na program Bartosza Wojsy. Każdy głos ma znaczenie w drodze po Nagrodę Publiczności, a wesprzeć "Pokój Zbrodni" można, odwiedzając dedykowaną stronę internetową konkursu: https://podcastroku.pl/nagroda-publicznosci/