AR-SPEED – sprawdzony przewoźnik w międzynarodowych podróżach busami

Ponad 20 lat doświadczenia w przewozach międzynarodowych

AR-SPEED to firma działająca na rynku przewozów międzynarodowych od ponad 20 lat. W tym czasie obsłużyła tysiące pasażerów podróżujących głównie między Polską a krajami Europy Zachodniej, takimi jak Niemcy, Belgia i Holandia.

W branży transportowej szczególne znaczenie mają rzetelność, punktualność i odpowiedzialne podejście do pasażerów. AR-SPEED buduje swoją pozycję jako solidny i sprawdzony przewoźnik, realizując usługi z zaangażowaniem oraz dbałością o każdy szczegół podróży.

Autor: AR-SPEED/ Materiały prasowe

Regularne przejazdy z Polski i do Polski

Jedną z ważnych zalet oferty AR-SPEED jest dostępność przejazdów. Firma realizuje kursy regularnie, również w weekendy, co pozwala pasażerom wygodniej zaplanować podróż.

Wyjazdy z Polski odbywają się w dniach:

wtorek,

środa,

czwartek,

piątek,

sobota,

niedziela.

Wyjazdy do Polski realizowane są w dniach:

poniedziałek,

wtorek,

środa,

piątek,

sobota,

niedziela.

Dzięki takiej organizacji pasażerowie mogą dopasować termin przejazdu do swoich planów, niezależnie od tego, czy podróżują do pracy, do rodziny, czy wracają do kraju.

Województwa obsługiwane przez AR-SPEED

AR-SPEED obsługuje pasażerów z wielu regionów Polski. Przewozy realizowane są na terenie następujących województw:

lubelskiego,

podkarpackiego,

świętokrzyskiego,

mazowieckiego,

śląskiego,

małopolskiego,

łódzkiego,

opolskiego.

Szeroki obszar działania sprawia, że oferta firmy jest dostępna dla pasażerów z różnych części kraju.

Komfort i bezpieczeństwo podczas podróży

Jednym z najważniejszych filarów działalności AR-SPEED jest komfort pasażerów. Firma korzysta z nowoczesnej floty busów, przygotowanej z myślą o wygodnych przejazdach na dłuższych trasach międzynarodowych.

Busy wyposażone są m.in. w:

wygodne fotele,

klimatyzację,

ogrzewanie,

udogodnienia poprawiające komfort podróży.

Dzięki temu nawet długa trasa może przebiegać w przyjemnych warunkach. AR-SPEED łączy doświadczenie, profesjonalizm i dbałość o pasażerów, oferując przewozy międzynarodowe oparte na sprawdzonych standardach obsługi.

Autor: AR-SPEED/ Materiały prasowe

AR-SPEED – zaufanie budowane przez lata

Ponad dwie dekady obecności na rynku, tysiące obsłużonych pasażerów i regularne kursy między Polską a Europą Zachodnią sprawiają, że AR-SPEED jest przewoźnikiem, który stawia na stabilność, jakość i profesjonalne podejście do transportu.

To oferta dla osób, które szukają sprawdzonego sposobu podróżowania do Niemiec, Belgii lub Holandii oraz chcą skorzystać z przewozów realizowanych przez doświadczoną firmę.

JAK DOKONAĆ REZERWACJI?

Najłatwiej dokonać rezerwacji przez formularz na naszej stronie internetowej lub telefonicznie pod numerem +48 602 320 907.

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Promocja obowiązuje wyłącznie przy rezerwacji telefonicznej.