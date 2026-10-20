Ambulans potrącił 3-latka podczas pokazu w przedszkolu! Burmistrz reaguje, zatrzymano trzy osoby

Tomasz Widak
Tomasz Widak
Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2026-10-20 19:00

Dramatyczne chwile w przedszkolu w Jedliczu na Podkarpaciu. Podczas pokazu udzielania pierwszej pomocy ambulans potrącił trzyletnie dziecko, które w ciężkim stanie trafiło do szpitala w Rzeszowie. Zatrzymano kierowcę pojazdu i dwie opiekunki. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów, a okoliczności wypadku badają policja i prokuratura. Głos zabrał także burmistrz, który poinformował o uruchomieniu dodatkowej pomocy psychologicznej.

Tył ambulansu z włączonymi sygnałami. O wypadku w przedszkolu w Jedliczu przeczytasz na Eska Rzeszów.
Autor: Andrzej Rembowski/ Pixabay.com

Trzy osoby zostały zatrzymane do dyspozycji prokuratury po poniedziałkowym (19 października) wypadku w przedszkolu w Jedliczu na Podkarpaciu.

Ambulans potrącił tam trzyletnie dziecko, które w ciężkim stanie trafiło do szpitala w Rzeszowie. Zatrzymani to kierowca pojazdu i dwie opiekunki z przedszkola.

Do sprawy odniósł się we wtorek, 20 października burmistrz miasta i gminy Jedlicze.

O czym ze szczegółami - reporter Radia Eska Tomasz Widak: 

Burmistrz Wojciech Tomkiewicz poinformował o uruchomieniu dodatkowej pomocy psychologicznej zarówno dla pracowników przedszkola jak również dla dzieci i ich rodziców.

Oczywiście nie uciekniemy od pytań dotyczących okoliczności tego zdarzenia. W chwili obecnej badają te okoliczności policja i prokuratura. Natomiast cały czas funkcjonuje nasza placówka przedszkolna i tam skierowaliśmy dodatkowe siły psychologiczne – mówi Tomkiewicz.

Przypomnijmy, do potrącenia dziecka doszło podczas pokazów udzielania pierwszej pomocy na terenie przedszkola. Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowana kadrę i studentów z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie.

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