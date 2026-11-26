Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) w czwartek, 26 listopada, opublikował ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu. Wyznaczone komunikaty zaczną obowiązywać o godzinie 15.00 i pozostaną w mocy do piątku do godziny 18.00 na wybranych terenach pięciu województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego.

„Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 10 cm do 15 cm, lokalnie do 20 cm” – przekazuje IMGW.

Wprowadzone ostrzeżenia mają pierwszy stopień zagrożenia, co oznacza możliwość wystąpienia warunków sprzyjających niebezpiecznym zjawiskom pogodowym. Mogą one prowadzić do strat materialnych, a także stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prognoza pogody IMGW na czwartek. Śnieg w górach i mróz na Podkarpaciu

Zgodnie z prognozami synoptyków IMGW w czwartek, 26 listopada, zachmurzenie będzie umiarkowane, ale okresami wzrośnie do dużego. W południowym pasie Polski, szczególnie w drugiej części dnia, wystąpią słabe opady śniegu, które w rejonach górskich będą stopniowo zmieniać natężenie na umiarkowane. W Tatrach oraz w Beskidzie Śląskim i Żywieckim pokrywa śnieżna zwiększy się o około 5 cm.

Słaby śnieg może lokalnie popadać również w głębi kraju, natomiast nad samym morzem spodziewany jest deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od -1°C do 3°C, przy czym chłodniej będzie na obszarach podgórskich Karpat, gdzie temperatura wyniesie od -3°C do -1°C.