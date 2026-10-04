Alert RCB na wschodzie Polski. Dowództwo poderwało myśliwce. Rosyjski atak powietrzny

Ostrzeżenia trafiły na telefony osób przebywających na terenie całego województwa lubelskiego oraz podkarpackiego.

Przedstawiciele RCB zapewniają, że służby nieustannie monitorują sytuację.

Opublikowany komunikat pozostaje w mocy aż do jego odwołania. Służby proszą obywateli o cierpliwość i sprawdzanie kolejnych doniesień.

Pilne powiadomienia RCB na wschodzie kraju

Mieszkańcy województw lubelskiego oraz podkarpackiego otrzymali na swoje telefony pilne powiadomienia od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

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W wiadomości dodano również, że nad polskim niebem operują wojskowe statki powietrzne. Służby apelują do obywateli, by zachowali spokój i czekali na dalsze powiadomienia.

Gdzie obowiązują ostrzeżenia RCB?

Powiadomienia zostały rozesłane do obywateli we wszystkich powiatach na Lubelszczyźnie, w tym między innymi w Zamościu, Lublinie, Chełmie oraz Białej Podlaskiej. Komunikaty dotarły także do mieszkańców całego Podkarpacia, włączając w to Przemyśl, Krosno, Rzeszów i Tarnobrzeg.

Przekazane zalecenia są aktualne do momentu ich oficjalnego odwołania. Służby podległe rządowi proszą, aby na bieżąco zapoznawać się z nowymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w regionie.