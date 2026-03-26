AAA AUTO otwiera Expres Store w Rzeszowie. Sprzedaż lub wymiana auta nawet w jeden dzień

Nowa lokalizacja została zaprojektowana z myślą o wygodzie klientów. Dzięki formule Expres Store wiele formalności można załatwić w jednym miejscu i w bardzo krótkim czasie – nawet w ciągu jednego dnia.

Szybka sprzedaż samochodu bez ogłoszeń

W punkcie przy ul. Wyzwolenia 2 kierowcy mogą sprzedać swój samochód bez konieczności publikowania ogłoszeń czy umawiania się na spotkania z potencjalnymi kupującymi. Wystarczy przyjechać do oddziału, gdzie specjaliści firmy przeprowadzą bezpłatną wycenę pojazdu.

Po zaakceptowaniu proponowanej ceny klient może otrzymać pieniądze od ręki. Firma zajmuje się również wszystkimi formalnościami związanymi ze sprzedażą auta, co znacznie upraszcza cały proces.

Wymiana auta lub zakup z szerokiej oferty

Nowy oddział w Rzeszowie umożliwia również wymianę samochodu na nowszy model. Klienci mogą przyjechać swoim pojazdem, który zostanie wyceniony, a następnie wybrać inne auto dostępne w ofercie.

Samochód można znaleźć zarówno na miejscu, jak i online. AAA AUTO dysponuje bazą ponad 19 tysięcy pojazdów dostępnych od ręki w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowej. Wybrany model może zostać sprowadzony do rzeszowskiego oddziału.

Dodatkowo klienci mogą skorzystać z pomocy w organizacji finansowania lub ubezpieczenia pojazdu. Wszystkie formalności – od sprzedaży starego auta po odbiór nowego – mogą zostać załatwione w jeden dzień.

Rozwój sieci w Polsce

AAA AUTO należy do międzynarodowej grupy AURES Holdings, jednego z największych dealerów samochodów używanych w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma działa na rynku od ponad 34 lat i prowadzi oddziały w kilku krajach regionu.

Rozbudowa sieci punktów sprzedaży w Polsce ma ułatwić kierowcom dostęp do usług takich jak skup samochodów, sprzedaż pojazdu, wymiana auta czy zakup samochodu używanego.

Nowy punkt w Rzeszowie pozwoli mieszkańcom Podkarpacia skorzystać z tych usług bez konieczności wyjazdu do innych miast.

AAA AUTO Expres Store Rzeszów

ul. Wyzwolenia 2, Rzeszów

