Ktoś podpalił łąkę w Bieszczadach. Tuż obok domu jednorodzinnego i domków letniskowych

Policjanci z Baligrodu zauważyli płonącą łąkę, która zagrażała domom.

Funkcjonariusze, działając szybko, ugasili ogień prowizorycznymi środkami.

Policjanci z Baligrodu, jadąc przez miejscowość Bystre, zauważyli gęsty dym unoszący się znad łąki nieopodal lasu. Postanowili sprawdzić co się dzieje i pobiegli w to miejsce. Jak się okazało, płonęła łąka! Płomienie błyskawicznie zajmowały coraz to większe połacie suchej trawy. Ogień był już bardzo blisko zabudowań. Kilka metrów od pożaru znajdował się dom jednorodzinny i dwa domki letniskowe, w których nikogo nie było.

Mundurowi powiadomili dyżurnego i zaczęli gasić pożar tym, co mieli pod ręką! W ruch poszła znaleziona na zagrożonej posesji łopata, gasili ogień własnym obuwiem i gałęziami.

- Dzięki szybkiej akcji funkcjonariuszy ogień nie dotarł do pobliskich zabudowań i nikt nie ucierpiał. Po przyjeździe załóg straży pożarnej został dogaszony, ale spaleniu uległo pół hektara łąki. Policjanci ustalają, kto odpowiada za wzniecenie ognia - podaje policja.

Wypalanie traw jest zabronione. Policjanci apelują

Ta historia skończyła się dobrze - ogień został ugaszony i nikomu nic się nie stało. Nie w każdym przypadku jednak tak bywa, dlatego policjanci przypominają, że wypalanie trwa jest niebezpieczne i zabronione.

- Przypominamy! Wypalanie traw jest zabronione. To niebezpieczne i może prowadzić do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się ognia. Takie działania stanowią poważne zagrożenie dla życia, zdrowia oraz środowiska - apelują mundurowi.

Jak przypominają policjanci, od 2 stycznia 2026 r. kary za wypalanie traw są znacznie wyższe. Mandat za wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków, rowów czy pasów przydrożnych wynosi do 5 tys. złotych, a w przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może wynieść nawet 30 tys. złotych. Wypalanie traw jest traktowane jako poważne wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, a zaostrzone przepisy eliminują karę nagany na rzecz ograniczenia wolności.