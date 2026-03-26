Tajemnicza śmierć 13-letniego Nikodema. Wiadomo, kiedy ostatnie pożegnanie chłopca

mzz
2026-03-26 13:50

W Harklowej na Podkarpaciu rozegrał się prawdziwy dramat, gdy trzynastoletni Nikodem nie obudził się rano do szkoły. Interwencja ratowników medycznych nic nie dała, życia chłopca nie zdołano uratować. Przeprowadzona sekcja zwłok również nie dała śledczym ostatecznej odpowiedzi na pytanie o przyczyny zgonu nastolatka. Podano już datę i miejsce pogrzebu chłopca.

i

Autor: Czytelnik; Fotodax/ Shutterstock
We wtorkowy poranek 24 marca w podkarpackiej Harklowej rozegrał się prawdziwy koszmar. Rodzice trzynastolatka weszli do jego pokoju z zamiarem zbudzenia go na lekcje, jednak chłopiec był całkowicie nieprzytomny. Przerażeni rodzice natychmiast wezwali pomoc medyczną, ale wszelkie próby reanimacji zakończyły się niepowodzeniem, a życia dziecka nie zdołano w żaden sposób ocalić.

Polecany artykuł:

- Na miejscu było pogotowie ratunkowe, lądował również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, życia chłopca nie udało się uratować. Nasi policjanci wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady. Na miejscu był również prokurator z Prokuratury Rejonowej w Jaśle - przekazał w rozmowie z Radiem ESKA podkom. Daniel Lelko z jasielskiej policji.

Polecany artykuł:

Zagadkowa śmierć 13-letniego Nikodema. Sekcja zwłok nie dała odpowiedzi

W kolejnym dniu specjaliści zbadali ciało zmarłego nastolatka. Niestety, sekcja zwłok nie przyniosła ostatecznego przełomu i śledczy nadal nie znają dokładnej przyczyny nagłego odejścia trzynastolatka.

- Podczas dzisiejszej sekcji zwłok 13-latka lekarz patomorfolog ujawnił obrzęk i przekrwienie płuc oraz mózgu, nie wskazał na zator, ale nie był w stanie wskazać jednoznacznej przyczyny zgonu chłopca. Pobrane zostały wycinki do przeprowadzenia dodatkowych badań — histopatologicznych i toksykologicznych (...) Nawet dla biegłego jest to zastanawiające - powiedziała w środę dla Faktu.pl prok. Anna Rogowska.

Pogrzeb 13-letniego Nikodema z Harklowej. Data ostatniego pożegnania

Ujawniono już oficjalne szczegóły dotyczące ceremonii żałobnej zmarłego nastolatka. Najbliżsi pożegnają go w najbliższą sobotę, 28 marca w kościele pod wezwaniem świętej Doroty w miejscowości Harklowa. Zaraz po nabożeństwie żałobnym uczestnicy uroczystości przemaszerują na pobliski cmentarz, gdzie ostatecznie pożegnają Nikodema.

